Taşkın riskine karşı Kars sahalarında teknik denetim

Kars'ta taşkın kontrol çalışmalarına saha incelemesi

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki teknik heyetle Kars sınırları içinde yürütülen taşkın kontrol projelerini yerinde inceledi. İncelemelerde proje uygulamalarının mevcut durumu, sahadaki imalatların teknik uygunluğu ve iş programına uyum yönünden değerlendirmeler yapıldı.

Selim ilçesindeki çalışmalarda değerlendirme:

Heyet, Selim ilçesine bağlı Başköy ve Gürbüzler köylerinde devam eden taşkın kontrol inşaatlarını gezerek, sahada gerçekleştirilen imalatlar ve teknik süreçler hakkında bilgi aldı. Kotan, uygulamadaki işlerin yerleşim alanları ve tarım arazilerinin korunması açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Sarıkamış'ta üç noktada uygulama takibi:

DSİ heyeti daha sonra Sarıkamış ilçesine geçerek ilçe merkezi ile Mescitli ve Kalebaş köylerindeki projeleri ayrı ayrı inceledi. Sarıkamış İlçe Merkezi Taşkın Kontrol İnşaatı ile köy projelerinin uygulama süreci, teknik şartlara uygunluğu ve sahadaki ilerleyişi teknik ekiplerden dinlendi.

İncelemelere Taşkın Kontrol Şube Müdürü İbrahim Yılmaz, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Selim Kalpak, 241. Şube Müdür Vekili Özgür Bilgir, ilgili teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Yapılan saha değerlendirmelerinde yalnızca mevcut imalatların durumu değil, projelerin uygulama süreçleri ve teknik gereklilikleri de ele alındı.

Saha incelemeleri sonucunda, projelerin planlanan iş programı doğrultusunda ilerlemesi, uygulamadaki kalitenin sağlanması ve yerleşim ile tarım alanlarının taşkın risklerine karşı daha güvenli hale getirilmesi hedefleri doğrultusunda teknik değerlendirmeler yapıldı. Bölge Müdürü Kotan, çalışmaların takip ve denetimine devam edileceğini kaydetti.

KARS’TA TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÇALIŞMALAR MERCEK ALTINDA(KARS-İHA)