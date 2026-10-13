Taşköprü'de husumet kanlı sona vardı: aynı aileden dört kişi defnedildi

Taşköprü'de tarlada silahlı kavga

Saldırı ve ölümler:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde dün meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan taraflar tarlada karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddialara göre Metin A. ile oğlu Çetin A. yanlarındaki tabancayla karşı aileye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşleri Halit Karasu olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve yakınların tepkisi:

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından aynı köye getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı aileden dört kişinin cenazeleri aile mezarlığında yan yana defnedildi. Tören sırasında yakınları yoğun üzüntü gösterisi sergiledi, bazı kişiler sinir krizi geçirdi.

Ailelerin durumu ve soruşturma:

Olayda yaşamını yitirenler arasında Ali Karasu'nun 3 aylık bir bebeği, Sefa Karasu'nın 1 yaşında bir erkek çocuğu ve 9 aylık hamile bir eşi, Halit Karasu'nun ise iki çocuğu bulunduğu bildirildi. Şüpheli Metin A. ile oğlu Çetin A.'nın adliyedeki işlemleri sürüyor; savcılık ve jandarma soruşturma başlattı. Olayın nedenine ilişkin husumetin geçmişi soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN KAVGADA SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN BABA İLE 2 OĞLU VE KARDEŞİ, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ.