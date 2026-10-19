Tavas Belediyesi boş arazileri üretime çeviriyor: 480 dekarda arpa ve çörek otu

Tarıma açılan alanlar ve amaç:

Tavas Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Sarıabat Mahallesi'nde bulunan 480 dekarlık alanı üretime kazandırdı. Belediye mülkiyetindeki boş araziler ile vatandaşların kullanım izni verdiği parsellerde arpa ve çörek otu ekimi yapılarak hem toprakların değerlendirilmesi hem de yerel üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Başkan Tatık sahada:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, arpa ekim çalışmalarına traktörün başına geçerek bizzat katıldı. Tatık, çalışmalara katılmalarının belediyenin tarımsal faaliyete verdiği önemi gösterdiğini belirtti ve çiftçilerle dayanışmaya vurgu yaptı. Başkanın tarladaki görüntüleri, projeye yerel desteğin güçlü olduğunu ortaya koydu.

Ücretsiz yem desteği ve beklentiler:

Belediye, hasat döneminde elde edilecek arpayı hayvancılıkla uğraşan Tavaslı üreticilere ücretsiz yem desteği olarak dağıtmayı planlıyor. Tatık proje hakkında, "Tavas Belediyesi olarak topraklarımızı değerlendiriyor, arpa ve çörek otu ekiyoruz. Ektiğimiz arpalardan elde ettiğimiz ürünü, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ücretsiz yem desteği olarak dağıtacağız. Çiftçimizin emeğine katkı sunmak, üreticimizin yanında olmak ve Tavas’ımız için üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Toprağımız bereketli, üretimimiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

Uygulama, belediye kaynaklı arazi kullanımını üretime dönüştürerek yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Toprakların verimli kullanımı ve üreticiye sunulan doğrudan destek, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine olumlu katkı yapması bekleniyor.

TAVAS BELEDİYESİ, 480 DEKARLIK ÜRETİM ALANINDA, ÜRETİCİLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA ARPA VE ÇÖREK OTU YETİŞTİRİYOR.