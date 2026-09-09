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Tavas ticaret merkezinin inşaatı başladı, ilçeye yeni iş ve sosyal alanlar geliyor

Denizli Büyükşehir ve Tavas Belediyesi iş birliğiyle Hükümet Caddesi'nde Tavas Ticaret Merkezi inşaatı başladı; 9.281 m² alanda dükkân, ofis ve sosyal donatılar planlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tavas ticaret merkezinin inşaatı başladı, ilçeye yeni iş ve sosyal alanlar geliyor

Tavas ticaret merkezi inşaatı sahada başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tavas Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Tavas Ticaret Merkezi projesinin yapımına Hükümet Caddesi'nde, Kaymakamlık binasının karşısındaki boş alanda başlandı. İlçenin ticari ve sosyal hayatına katkı sağlaması hedeflenen proje, merkezî bir konumda yeni iş olanakları ve ortak kullanım alanları sunacak.

Projenin teknik özellikleri ve kullanım alanları:

Proje, 2 bin 610 metrekarelik parsel üzerinde yer alacak ve toplam 9 bin 281 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı, 2 kat bodrum, zemin ve 4 normal kat olarak planlandı. İki bodrum katta kapalı otopark bulunurken, zemin katta 6 dükkân yer alacak. Meydan bölümünde vatandaşların kullanımına yönelik engelli WC ve mutfak düzenlemeleri yapılacak.

Birinci katta 8 ofis, ikinci ve üçüncü katlarda ise toplam 22 ofis tasarlanarak farklı sektörlerden işletmelere modern çalışma alanları sağlanacak. Sosyal yaşam alanları içinde ise Kitap Kafe ve Fitness Salonu gibi tesisler yer alacak; böylece ticaretin yanı sıra günlük yaşam ve sosyalleşme ihtiyaçlarına da cevap verilecek.

Yerel yönetimin değerlendirmesi:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, projenin ilçenin geleceğine önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmalarda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğluna teşekkür etti. Başkan Tatık, projenin dükkânları, ofisleri, otoparkı ve sosyal alanlarıyla Tavas için yeni bir ticaret ve yaşam merkezi olacağını vurguladı. Belediyeler ortak çalışmayla ilçenin ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin yapım sürecinin ilerleyişi ve işletmelere açılma dönemine ilişkin detaylar, yetkili kurumların planlamalarına göre takip edilecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TAVAS BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK TAVAS TİCARET...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TAVAS BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK TAVAS TİCARET MERKEZİ’NİN YAPIMINA BAŞLANDI. TAVAS TİCARET MERKEZİ 9 BİN 281 METREKARE TOPLAM İNŞAAT ALANIYLA İLÇENİN TİCARİ VE SOSYAL YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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