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Tavas'ta Orta Mahallesi'ne yeni ulaşım yüzü: altyapıdan kilit parke uygulamasına

Denizli Büyükşehir ve Tavas belediyelerinin ortak çalışmasıyla Orta Mahallesi'nde altyapı yenilendi, Hanlar ve Baylar sokakları kilit parke ile düzenlendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Tavas'ta Orta Mahallesi'ne yeni ulaşım yüzü: altyapıdan kilit parke uygulamasına

Çalışma alanı ve yapılan işler:

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tavas Belediyesi işbirliğinde yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Orta Mahallesindeki altyapı yenileme işleri tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından yol düzenleme çalışmaları yapılarak, bölgeye kilit parke taşı döşendi.

Özellikle Hanlar Sokak, Baylar Sokak ve çevresindeki sokaklarda gerçekleştirilen müdahalelerle yolların yüzeyi iyileştirildi, su tahliye ve yol standartları güçlendirildi. Yapılan çalışmalar mahalle içi ulaşımı daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Hedef ve belediye açıklaması:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yapılan çalışmaları şöyle anlattı: 'Orta Mahallemizde Hanlar Sokak, Baylar Sokak ve çevresindeki sokaklarımızda altyapı çalışmalarımızın ardından kilit parke taşı döşeme işlemlerimizi de tamamladık. Mahallemizin ulaşım konforunu artırmak ve hemşehrilerimize daha düzenli, güvenli ve modern yollar sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tavas’ımızın her mahallesine hizmet götürmeye, ilçemizi hep birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz.'

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde vatandaşların ulaşım konforunu yükseltmeyi amaçlayan altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. Tamamlanan etaplar mahalle sakinleri için günlük ulaşımı kolaylaştırırken, planlı program dahilinde diğer sokaklarda da benzer iyileştirmelerin yapılacağı ifade edildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TAVAS BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TAVAS BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ORTA MAHALLESİ’NDEKİ YOLLAR YENİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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