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Tavşanlı Karaca Sokak'ta yaya çarpması: bir kişi yaralandı

Tavşanlı Karaca Sokak'ta 16 AHB 66 plakalı otomobilin çarptığı S.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı Karaca Sokak'ta yaya çarpması: bir kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana gelen kazada, 16 AHB 66 plakalı otomobili süren M.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hastane süreci:

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı S.A.'yı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TAVŞANLI’DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 KİŞİ YARALANDI

TAVŞANLI’DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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