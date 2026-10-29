Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Paramı Yönet projesi Türkiye birincisi oldu

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi Türkiye birincisi

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisinde, 362 proje arasından birinci olan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri prototiplerini ve elde ettikleri başarıyı Kütahya Valisi Musa Işın ile paylaştı.

Valilik ziyaretinin ayrıntıları:

Ziyarete, öğrenciler Erva Çakmak ve Amine Bilge Şeker ile danışman öğretmenleri Nihat Keskin katıldı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede ekip, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları Finansal Okuryazarlık İçin Mobil Uygulama - Paramı Yönet projesinin amaçlarını ve işleyişini anlattı.

Ziyarete ayrıca İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Reşit Refik Küçükkağnıcı, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Bilal Şen ve okul müdürü Osman Yıldız da eşlik etti.

Sergi ve ödül süreci:

Sergi, İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında düzenlendi. Türkiye genelinden başvuran 362 proje arasından seçilen 50 proje sergide yer almaya ve İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Kitabı’nda yayımlanmaya hak kazandı.

Etkinliği ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Vali Musa Işın ise gençlerin bilim, teknoloji ve yenilikçi projelerde gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, öğrencileri, danışman öğretmenleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

KÜTAHYALI ÖĞRENCİLER 362 PROJE ARASINDAN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU