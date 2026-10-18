Tavşanlı'da el emeği sergiyle taçlanan Aile Destek Merkezi eğitimi

Tavşanlı Aile Destek Merkezi'nde sertifika töreni

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM)nde üç aylık eğitim programını başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler için düzenlenen tören, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Ömer Faruk Özdemir de katıldı ve kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Eğitim içeriği ve katılımcılar:

Program, 20 Temmuz'dan bu yana haftada 5 gün sürdü ve iki ana başlıkta yürütüldü: Koruyucu ve Önleyici Eğitimler ile Meslek Edindirme Eğitimleri. Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından verilen kurslarda çini boyama ile dikiş-giyim alanlarında uygulamalı eğitimler sağlandı. Ayrıca İlçe Sosyal Hizmet Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Baro temsilcileri tarafından aile eğitimi, kişisel gelişim, aile içi şiddetle mücadele ve millî-manevi değerler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Tören ve sergi:

Tören, Kaymakam Özdemir ve protokol üyelerinin kursiyerlere sertifikalarını vermesiyle devam etti. Etkinlik, kursiyerlerin üretimlerini paylaştığı el emeği serginin gezilmesi ile sona erdi; sergide kursların uygulamalı çıktıları yer aldı ve katılımcılar ile protokol arasında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Üç aylık program hem mesleki becerilerin geliştirilmesi hem de koruyucu eğitimlerle aile içi dayanışmanın güçlendirilmesi hedefini taşıdı. Tören ve sergi, kursiyerlerin emeklerinin görünür kılınması ve yerel aktörlerle etkileşim kurmaları açısından önemli bir fırsat sundu.

TAVŞANLI KAYMAKAMI ÖMER FARUK ÖZDEMİR SERGİYİ GEZDİ