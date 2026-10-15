Tavşanlı'da market önü kazası: motosiklet yolun karşısına geçen yayaya çarptı, iki yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ile sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 43 ADB 713 plakalı motosikleti kullanan Ç.S., marketlerin bulunduğu bölgede yolun karşı tarafına geçmekte olan C.E.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile yaya savrularak yaralandı.

Kaza anı ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, olayla ilgili tutanak tutulduğunu ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu açıkladı.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA İLE SÜRÜCÜ YARALANDI. YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI.