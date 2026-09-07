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Tavşanlı'da projeden gelen ithal hayvanların aylık denetimi tamamlandı

Kırsalda Bereket projesiyle Tavşanlı'a verilen ithal hayvanların aylık sağlık ve bakım kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tavşanlı'da projeden gelen ithal hayvanların aylık denetimi tamamlandı

Tavşanlı'da aylık kontroller gerçekleştirildi

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Tavşanlı ilçesine teslim edilen ithal hayvanların aylık kontrolleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapıldı. Denetimlerde hayvanların genel sağlık ve bakım durumları yerinde değerlendirildi.

kontrollerde değerlendirilen noktalar:

Teknik ekipler, hayvanların görünür sağlık belirtilerini, bakım koşullarını, beslenme ve barınma düzenini inceledi. Ayrıca kayıtların güncelliği ve olası sağlık risklerine karşı alınan önlemler yerinde tespit edildi. İncelemeler, hayvan refahı standartlarına uygunluğun sürdürülmesine odaklandı.

üreticilere yapılan bilgilendirme:

Kontroller sırasında üreticilere doğru bakım uygulamaları, hijyen önlemleri ve kayıt tutmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer ayrıca projenin bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Yetkililer denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, uygulamanın üreticiye ve hayvancılık sektörüne hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

TAVŞANLI’DA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDAKİ İTHAL HAYVANLAR KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

TAVŞANLI’DA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDAKİ İTHAL HAYVANLAR KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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