Tavşanlı'da tarımda doğruluk için saha teyidi

Çalışmanın kapsamı:

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Alabarda, Kargılı, Çaltılı, Merkezyeniköy, Dutlar, Şapçı ve Şapcıdede köylerinde ürün beyan doğrulama çalışmaları yürütülüyor. Saha ekipleri, üreticilerin beyan ettikleri ürün alanlarını ve türlerini arazi üzerinde yerinde inceleyerek kayıtlarla karşılaştırıyor.

Denetimde kullanılan yöntemler:

Çalışmalar, 2026 Üretim Yılı Ürün Beyan Doğruluğu Tespiti ile Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı kapsamında gerçekleştiriliyor. Denetimlerde öncelikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçları esas alınıyor; bu veriler saha tespitleriyle çapraz kontrol edilerek beyanların araziyle uyumu sorgulanıyor.

Amaç ve uygulama:

Gerçekleştirilen kontrollerin temel amacı, üretici beyanlarının doğruluğunu tespit etmek ve elde edilen bulgular doğrultusunda bitkisel üretim planlaması ile destekleme uygulamalarının ilgili talimatlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Ekiplerin saha incelemeleri, destekleme uygulamalarına yön verecek veri ve doğrulama mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

TAVŞANLI’DA ÜRÜN BEYANLARI SAHADA DENETLENİYOR