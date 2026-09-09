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Tavşanlı'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Tavşanlı Çukurköy Sanayisi kavşağında üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk toplam 4 kişi hafif yaralandı; yol bir süre tek şeritten sağlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Tavşanlı'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. Olay, Tavşanlı - Kütahya kara yolu Çukurköy Sanayisi kavşağında meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan B.D. idaresindeki 06 DNE 883 plakalı otomobile, ışıklı kavşağa geldiği sırada arkasından gelen E.E. yönetimindeki 26 AEA 498 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen H.A. idaresindeki 10 AYR 736 plakalı otomobil de olaya karışarak zincirleme kaza meydana geldi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada, 26 AEA 498 plakalı otomobilin sürücüsü E.E. ile 10 AYR 736 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., E.A. ve L.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi ve iki yaralının çocuk olduğu kaydedildi.

Ulaşım ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşıma bir süre tek şeritten devam edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAVŞANLI&#039;DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 4YARALI

TAVŞANLI'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI; 4YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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