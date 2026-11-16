Tavşanlı'dan Balkanlar’a uzanan mutfak ustasının uluslararası yolculuğu

Tavşanlı'dan uluslararası mutfak sahnesine:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde küçük yaşlarda mutfakla tanışan İlknur Kocabıyık, meslek hayatına 24 Temmuz 2004 tarihinde babası Ali Kocabıyık'a ait ızgara salonunda bulaşıkçı, ortacı ve garson olarak başladı. Bu ilk adım, onun için yalnızca bir iş değil, ileride uluslararası mutfak yönetimine giden yolun temeliydi.

mesleki yükseliş:

Alt kademeden başlayarak mutfağın her noktasında deneyim kazanan Kocabıyık, kendini geliştirmek amacıyla Ankara'ya gitti. Burada beş yıldızlı Termal Otel ve kız öğrenci yurdu gibi kurumsal mutfaklarda çalıştı; mesleki birikimini Karatay Üniversitesi'nden aldığı sertifika ile destekledi. Memleketine döndüğünde ise yaklaşık 8-9 yıl süresince çeşitli sanayi kuruluşları ve firmalarda aşçıbaşı olarak görev aldı ve bu süreçte binlerce çalışanın yemek ihtiyacını karşılayan büyük mutfakları yönetti.

balkanlar ve uluslararası deneyim:

Türkiye'de edindiği deneyimi yurt dışına taşıyan Kocabıyık, Makedonya’dan gelen bir iş teklifiyle uluslararası serüvenine başladı. Üsküp, Prilep, Gostivar ve Kalkandelen (Tetova) şehirlerinde uluslararası catering firmalarında başaşçı olarak çalıştı. Ayrıca Kosova ve Arnavutluk'ta toplu yemek projelerini yönetti.

Farklı kültürlerden gelen aşçılarla ekip yönetimi yapan Kocabıyık, Hint, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Makedon mutfakları başta olmak üzere toplam 6 farklı dünya mutfağında çalışmalar yürüttü. Binlerce kişiye aynı anda yemek sunulan organizasyonlarda mutfak düzeni, lojistik ve ekip koordinasyonunu sağlayarak uzmanlığını uluslararası boyuta taşıdı.

zorluklar, destek ve gelecek planı:

Kocabıyık mesleğini aileden öğrendiğini, ilk ustalarının annesi ve babası olduğunu vurguluyor. Kendisini şöyle anlatıyor: 'Ben mektepli değil, alaylıyım. Bu zaten benim dede mesleğim. İlk ustalarım annem ve babamdır, her zaman arkamda durdular.' Mutfak yönetiminin bilgi, tecrübe ve sorumluluk gerektirdiğini; bulaşıkçıdan kasaba kadar mutfağın tüm bölümlerinde bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade ediyor.

Kariyerinin ilk yurt dışı adımlarında çevresinden şüpheci tepkiler aldığını da paylaşan Kocabıyık, 'İlk yola çıktığımda "Kadın başına tek başına yurt dışına nasıl gideceksin?" diyenler oldu. Ancak ailemin desteğiyle başardım' diyerek aile desteğinin önemine dikkat çekiyor. Mesleğine duyduğu saygıyı, kullandığı bıçaktan giydiği kıyafete kadar her ayrıntıda göstermeye çalıştığını belirtiyor.

Şu an izinde olduğu memleketi Tavşanlı’da kardeşine yardım eden Kocabıyık, yakın zamanda Romanya'da yeni bir catering firmasıyla anlaştı ve orada da binlerce kişiye yemek sunmayı hedefliyor. Genç meslektaşlarına ise en önemli tavsiyesi şu: hangi kademede olursanız olun, işinizi aşkla yapın.

İlknur Kocabıyık'ın hikâyesi, mutfakta sabır, öğrenme arzusu ve aile desteğiyle küçük bir ilçeden uluslararası organizasyon mutfaklarına uzanan bir kariyerin örneği olarak öne çıkıyor.

BABASININ DÜKKÂNINDA BULAŞIK YIKAYARAK VE GARSONLUK YAPARAK MESLEĞE BAŞLAYAN İLKNUR KOCABIYIK, AZMİ VE ÇALIŞKANLIĞIYLA ULUSLARARASI MUTFAKLARIN ARANAN ŞEFLERİNDEN BİRİ OLDU