Dolar 50,3890 +0,09%
Euro 55,5508 +0,10%
Bist 11.795,21 -0,40%
Altın Gram 6.254,01 -0,67%
EUR/USD 1,1019 -0,08%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

Tavşanlı'dan Balkanlar’a uzanan mutfak ustasının uluslararası yolculuğu

Tavşanlı doğumlu şef İlknur Kocabıyık, bulaşıkçılıktan başlayıp Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Romanya’da binlerce kişiye yemek sunan başaşçı oldu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tavşanlı'dan Balkanlar’a uzanan mutfak ustasının uluslararası yolculuğu

Tavşanlı'dan uluslararası mutfak sahnesine:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde küçük yaşlarda mutfakla tanışan İlknur Kocabıyık, meslek hayatına 24 Temmuz 2004 tarihinde babası Ali Kocabıyık'a ait ızgara salonunda bulaşıkçı, ortacı ve garson olarak başladı. Bu ilk adım, onun için yalnızca bir iş değil, ileride uluslararası mutfak yönetimine giden yolun temeliydi.

mesleki yükseliş:

Alt kademeden başlayarak mutfağın her noktasında deneyim kazanan Kocabıyık, kendini geliştirmek amacıyla Ankara'ya gitti. Burada beş yıldızlı Termal Otel ve kız öğrenci yurdu gibi kurumsal mutfaklarda çalıştı; mesleki birikimini Karatay Üniversitesi'nden aldığı sertifika ile destekledi. Memleketine döndüğünde ise yaklaşık 8-9 yıl süresince çeşitli sanayi kuruluşları ve firmalarda aşçıbaşı olarak görev aldı ve bu süreçte binlerce çalışanın yemek ihtiyacını karşılayan büyük mutfakları yönetti.

balkanlar ve uluslararası deneyim:

Türkiye'de edindiği deneyimi yurt dışına taşıyan Kocabıyık, Makedonya’dan gelen bir iş teklifiyle uluslararası serüvenine başladı. Üsküp, Prilep, Gostivar ve Kalkandelen (Tetova) şehirlerinde uluslararası catering firmalarında başaşçı olarak çalıştı. Ayrıca Kosova ve Arnavutluk'ta toplu yemek projelerini yönetti.

Farklı kültürlerden gelen aşçılarla ekip yönetimi yapan Kocabıyık, Hint, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Makedon mutfakları başta olmak üzere toplam 6 farklı dünya mutfağında çalışmalar yürüttü. Binlerce kişiye aynı anda yemek sunulan organizasyonlarda mutfak düzeni, lojistik ve ekip koordinasyonunu sağlayarak uzmanlığını uluslararası boyuta taşıdı.

zorluklar, destek ve gelecek planı:

Kocabıyık mesleğini aileden öğrendiğini, ilk ustalarının annesi ve babası olduğunu vurguluyor. Kendisini şöyle anlatıyor: 'Ben mektepli değil, alaylıyım. Bu zaten benim dede mesleğim. İlk ustalarım annem ve babamdır, her zaman arkamda durdular.' Mutfak yönetiminin bilgi, tecrübe ve sorumluluk gerektirdiğini; bulaşıkçıdan kasaba kadar mutfağın tüm bölümlerinde bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade ediyor.

Kariyerinin ilk yurt dışı adımlarında çevresinden şüpheci tepkiler aldığını da paylaşan Kocabıyık, 'İlk yola çıktığımda "Kadın başına tek başına yurt dışına nasıl gideceksin?" diyenler oldu. Ancak ailemin desteğiyle başardım' diyerek aile desteğinin önemine dikkat çekiyor. Mesleğine duyduğu saygıyı, kullandığı bıçaktan giydiği kıyafete kadar her ayrıntıda göstermeye çalıştığını belirtiyor.

Şu an izinde olduğu memleketi Tavşanlı’da kardeşine yardım eden Kocabıyık, yakın zamanda Romanya'da yeni bir catering firmasıyla anlaştı ve orada da binlerce kişiye yemek sunmayı hedefliyor. Genç meslektaşlarına ise en önemli tavsiyesi şu: hangi kademede olursanız olun, işinizi aşkla yapın.

İlknur Kocabıyık'ın hikâyesi, mutfakta sabır, öğrenme arzusu ve aile desteğiyle küçük bir ilçeden uluslararası organizasyon mutfaklarına uzanan bir kariyerin örneği olarak öne çıkıyor.

BABASININ DÜKKÂNINDA BULAŞIK YIKAYARAK VE GARSONLUK YAPARAK MESLEĞE BAŞLAYAN İLKNUR KOCABIYIK...

BABASININ DÜKKÂNINDA BULAŞIK YIKAYARAK VE GARSONLUK YAPARAK MESLEĞE BAŞLAYAN İLKNUR KOCABIYIK, AZMİ VE ÇALIŞKANLIĞIYLA ULUSLARARASI MUTFAKLARIN ARANAN ŞEFLERİNDEN BİRİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

birlik çağrısıyla son bulan 22 yıllık husumet
images

Sivrihisar müftülüğü gençlerle buluştu: ibadet, eğitim ve ağaç sevgisi öne çıktı
images

Sabahın birlik sesi: Seyrantepe Camii'nde gençlerle ve mahalleyle buluşma
images

Manavgat'ta işaret dili köprüsü: Kızılay şubesi engelli vatandaşlarla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karahayıt'ta Derviş Evi çadırında siyasi buluşma: Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu katıldı

Gençler çamurun, boyanın ve fikrin peşinde: Muğla'da haftalık sanat atölyeleri

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden motosiklet sürücülerine güvenlik çağrısı

Alkollü sürücünün direğe çarpması Adıyaman'da yaralanmayla sonuçlandı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi