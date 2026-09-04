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Taziye ziyaretiyle Kızılkaya, kaza kurbanı iki kuzenin acısını paylaştı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt-Batman yolunda hayatını kaybeden Kamuran ve Yahya Cangir'in ailesine Kur'an tilaveti eşliğinde taziye ziyaretinde bulundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Taziye ziyaretiyle Kızılkaya, kaza kurbanı iki kuzenin acısını paylaştı

Taziye ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kuzenler Kamuran ve Yahya Cangir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette kimler yer aldı:

Vali Kızılkaya'ya Kurtalan Kaymakamı Salih Başara ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir eşlik etti. Heyet, Cangir ailesinin evinde başsağlığı dileklerini iletti ve aile fertleriyle görüşerek acılarını paylaştı.

Anma ve dua töreni:

Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve kazada hayatını kaybeden Kamuran ile Yahya Cangir için dualar okundu. Yetkililer, ailenin yanında olduklarını belirterek sabır temennisinde bulundu.

VALİ KIZILKAYA, KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İKİ KUZENİN TAZİYESİNE KATILDI

VALİ KIZILKAYA, KAZADA HAYATINI KAYBEDEN İKİ KUZENİN TAZİYESİNE KATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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