Tecrübeli stoper Çağlar Söyüncü Çorum FK'ye imza attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli savunmacı Çağlar Söyüncü ile resmi olarak anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüp bildirisine göre oyuncuyla yapılan kontratın süresi 2 yıl olarak belirlendi ve 30 yaşındaki stoper kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

Sözleşme ve kulübün açıklaması:

Çorum FK açıklamasında, Çağlar Söyüncü'nün kadroya katılmasının kulüp hedefleri açısından önemli olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada oyuncuya aileye katılımı için hoş geldin denilirken, kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.

Çağlar Söyüncü'nün kariyer özeti:

Profesyonel kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Çağlar; sırasıyla Freiburg, Leicester City, Atlético Madrid ve Fenerbahçe formalarını giyerek Bundesliga, Premier League, La Liga ve Trendyol Süper Lig deneyimi edindi. Bu kulüplerle forma giyerek farklı liglerde düzenli olarak mücadele etti.

Leicester City döneminde oyuncunun kazandığı başlıca başarılar arasında İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve Community Shield şampiyonlukları yer alıyor. Ayrıca Çağlar, uzun yıllar boyunca Türkiye A Millî Takımında da görev aldı.

Çorum FK yönetimi ve taraftarları, tecrübeli savunmacının ligi ve takım dinamiklerini güçlendireceğini öngörüyor. Kulüp, önümüzdeki sezon için beklentilerini yükseltirken Çağlar'dan saha içi liderlik ve deneyim bekliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI.