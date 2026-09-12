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Tehlikeli kavşağa çözüm: Söğüt’te Bozüyük yolu ışıkla güvence altına alındı

Söğüt’te Bozüyük Yolu Kavşağı'nda kazaların önüne geçmek için sinyalizasyon kuruldu; Başkan Ferhat Durgut, Karayolları'na teşekkür etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tehlikeli kavşağa çözüm: Söğüt’te Bozüyük yolu ışıkla güvence altına alındı

kavşağa sinyalizasyon devreye alındı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, trafik güvenliği açısından risk taşıyan Bozüyük Yolu Kavşağı'nda yürütülen sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı ve yeni trafik ışıkları aktif hale getirildi.

neden önemli oldu:

Söz konusu kavşak, geçmiş yıllarda yaşanan kazalar nedeniyle yerel gündemde ön plana çıkıyordu. Yapılan düzenleme ile kavşaktaki trafik akışının kontrol altına alınması, sürücü ve yaya güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

yetkililerin açıklaması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, uygulamanın özellikle kazaların yoğun görüldüğü bu noktaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Durgut, çalışmanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Karayolları teşkilatı'na teşekkür ederek yeni sistemin Söğüt için hayırlı olmasını diledi.

Yeni sinyalizasyonun devreye alınmasıyla birlikte yetkililer, kavşakta trafik kurallarına uymanın ve yaya geçişlerine dikkat etmenin önemine vurgu yapıyor.

BİLECİK’TE KAZALARIN YAŞANDIĞI KAVŞAĞA SİNYALİZASYON

BİLECİK’TE KAZALARIN YAŞANDIĞI KAVŞAĞA SİNYALİZASYON

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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