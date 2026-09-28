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Tekirdağ açıklarında karacanın deniz yolculuğu kameralara yansıdı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ açıklarında tekneyle gezen vatandaşların kaydettiği görüntülerde, başını su üzerinde tutarak yüzen bir karacanın denizde ilerlediği görülüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ açıklarında karacanın deniz yolculuğu kameralara yansıdı

Olayın meydana geldiği nokta:

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında gerçekleşti. Tekneyle denize açılan vatandaşlar bir süre sonra su yüzeyinde hareket eden bir canlı fark etti ve yaklaştıklarında bunun bir karaca olduğunu gördüler.

Vatandaşların şaşkınlığını da yansıtan anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hayvanın başını suyun üzerinde tutarak yüzdüğü ve denizde ilerlemeye devam ettiği net şekilde izlenebiliyor.

Görüntülerde öne çıkan ayrıntılar:

Kayda yansıyan sahnelerde karacanın yüzme biçimi ve denizdeki ilerleyişi dikkat çekiyor. Hayvanın nasıl denize girdiği ve kıyıya ulaşıp ulaşmadığına ilişkin kaynaklarda bir bilgi yer almıyor.

Teknedekilerin kayıtları, bölgedeki beklenmedik doğal karşılaşmalara ilişkin somut bir görsel belge sunuyor. Olayın yaşandığı Marmara Denizi açıklarındaki bu anların kayda alınması, bölgedeki deniz ve kara yaşamının kesiştiği nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

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Tekirdağ'da denizde yüzen karaca şaşkınlık oluşturdu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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