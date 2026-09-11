Tekirdağ meclisi eylül oturumunda imar, sokak isimlendirme ve doğalgaz ortaklığı gündemlerini ele aldı

Tekirdağ büyükşehir meclisinin eylül oturumu:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı ve meclis üyelerinin soru önergelerinin bir kısmının gelecek aya bırakılmasına karar verildi.

İmar ve yerel düzenlemeler komisyonlara havale edildi:

Toplantıda, bazı gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edilirken diğerleri meclis oylarına sunularak karara bağlandı. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planları ve yapı ruhsatlarına dair mahkeme kararlarını içeren madde, ayrıntılı değerlendirme için ilgili komisyona gönderildi. Benzer şekilde, Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi'nde arazi çalışmaları sırasında belirlenen isimsiz sokakların isimlendirilmesi önerisi de komisyona havale edildi.

Trakya Doğalgaz ortaklığı teklifi tartışıldı:

Gündemde yer alan en çok dikkat çeken maddelerden biri, Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ile yürütülmesi planlanan sürece ilişkin öneriydi. Maddenin içeriğinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin şirket sermayesine ortak olması ve pay edinmesine yönelik sürecin yürütülmesi için gerekli yetkinin verilmesi yer aldı. Ancak CHP'li meclis üyeleri, konunun daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirterek önerinin mevcut haliyle kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda madde kabul edilmedi ve yeniden değerlendirilmek üzere gündemden çıkarıldı.

Toplantının kalan bölümünde belediye birimlerinden gelen evraklar ile geçen ay komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Bazı maddeler ise plan ve bütçe ile imar komisyonlarına yönlendirildi. Meclis, gündemdeki önemli konuları komisyon çalışmalarıyla derinleştirerek sonraki oturumlarda yeniden ele almayı planlıyor.

Büyükşehir Meclisi Eylül ayı gündemini görüştü