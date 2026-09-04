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Tekirdağ merkezli sahte yatırım uygulamaları 994 milyon TL'lik dolandırıcılığı açığa çıkardı

Tekirdağ merkezli soruşturmada sosyal medyada 'yüksek kazanç' vaadiyle 426 kişinin 994 milyon TL'si dolandırıldı; 28 şüpheliye 14 ilde operasyon yapıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ merkezli sahte yatırım uygulamaları 994 milyon TL'lik dolandırıcılığı açığa çıkardı

soruşturmanın kısa özeti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle vatandaşları hedef alan bir suç örgütü tespit edildi. Yapılan operasyon ve incelemeler sonucunda örgütün, geniş çaplı ve sistematik bir dolandırıcılık ağı kurduğu belirlendi.

şüphelilerin yöntemleri ve mağdur sayısı:

Edinilen bilgilere göre şüpheliler, sosyal medya platformları üzerinden yatırım imkânları sunarak vatandaşları ikna etti. Şüphelilerin, kurdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara kullanıcılar kaydederek, uygulama içindeki aldatıcı arayüzlerle gerçek yatırım platformlarına benzer bir görünüm sağladıkları tespit edildi. Bu uygulamalarda kazanç gösteren grafikler ve çeşitli hileli temalar kullanıldığı, bunun üzerinden mağdurların paralarının yönlendirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında örgütün 426 vatandaşı hedef aldığı ve toplamda 994 milyon TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kullandığı şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 4 milyar 234 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

operasyon, aramalar ve gözaltılar:

Teknik ve fiziki takip sonrasında harekete geçen ekipler, 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı; aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri ve farklı dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden, adli makamlara sevk edildikten sonra 20 kişi "Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ile "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi; 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, mağdurların paralarının 21 ayrı paravan şirket hesabına yatırılmasının sağlandığı ve bu hesaplar üzerinden transferlerin yürütüldüğü kaydedildi. Adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ merkezli dev operasyon: 14 ilde 994 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı

Tekirdağ merkezli dev operasyon: 14 ilde 994 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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