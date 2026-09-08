Tekirdağ'da 4 ilçe için günlük deniz yasağı
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle boğulma vakalarını önlemek amacıyla bazı kıyı bölümlerinde tedbir kararı aldı.
valiliğin açıklaması:
Yapılan açıklamada Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
vatandaşa uyarı:
Yetkililer, can güvenliği gerekçesiyle vatandaşların yasağa uymalarını ve belirtilen tarihte denize girmemelerini istedi.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE BOĞULMA VAKALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA 4 İLÇEDE DENİZE GİRİŞLERİN 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDIĞINI DUYURDU.
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