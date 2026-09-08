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Tekirdağ'da 4 ilçe için günlük deniz yasağı

Tekirdağ Valiliği, kötü hava nedeniyle 8 Eylül 2026 Salı günü Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy'de denize girişlerini 1 gün yasakladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da 4 ilçe için günlük deniz yasağı

Tekirdağ'da 4 ilçe için günlük deniz yasağı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle boğulma vakalarını önlemek amacıyla bazı kıyı bölümlerinde tedbir kararı aldı.

valiliğin açıklaması:

Yapılan açıklamada Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

vatandaşa uyarı:

Yetkililer, can güvenliği gerekçesiyle vatandaşların yasağa uymalarını ve belirtilen tarihte denize girmemelerini istedi.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE BOĞULMA VAKALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA...

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE BOĞULMA VAKALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA 4 İLÇEDE DENİZE GİRİŞLERİN 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDIĞINI DUYURDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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