Tekirdağ’da Gigafiber erişimi: Turknet 1.000 Mbps simetrik internet sundu

Tekirdağ'da Gigafiber hizmete girdi

Turknet, kendi fiber altyapısı Gigafiber'i Tekirdağ'a taşıyarak bölgedeki internet altyapısını genişletti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Süleymanpaşa ilçesinin belirli mahallelerinde kullanım başladı ve yatırımların devam etmesi planlanıyor.

Hangi hız ve koşullar sunuluyor:

Kullanıcılar 1.000 Mbps'ye varan indirme ve yükleme hızından yararlanabilecek. Sunulan bağlantı simetrik olup yüksek boyutlu dosya paylaşımı, görüntülü görüşme, uzaktan çalışma ve eğitim, bulut uygulamaları ile içerik üretimi gibi yüksek yükleme hızının kritik olduğu kullanım alanlarında avantaj sağlıyor. Hizmet ayrıca taahhütsüz ve kotasız olarak sunuluyor.

İlk kapsama alanı ve genişleme hedefleri:

Şu anda Gigafiber altyapısı Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz, Aydoğdu, Çınarlı, Ertuğrul ve Zafer mahallelerinde aktif. Turknet, Gigafiber ağını Marmara Bölgesi kapsamında Tekirdağ'ın daha fazla noktasına ulaştırmak için yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket, 30'uncu yılında kendi fiber altyapı yatırımlarını Türkiye genelinde büyütmeye devam ediyor. Bugün 17 il'de Gigafiber altyapısıyla hizmet veren Turknet, yıl sonuna kadar bu sayıyı 19'a çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Gigafiber ile ulaştığı hane sayısını 3,7 milyon'dan 4,5 milyon'a yükseltmeyi amaçlıyor.

Tekirdağ'ın sanayi, tarımsal üretim ve liman yapısının yoğun olduğu bir merkez olması nedeniyle sunulan yüksek hızlı ve simetrik bağlantı, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için günlük işlemleri, uzaktan çalışma düzenini ve dijital hizmetlere erişimi kolaylaştıracak.

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISI TURKNET, KENDİ FİBER ALTYAPISI GİGAFİBER’İ TEKİRDAĞ’A TAŞIDI. BÖYLECE TEKİRDAĞ’DAKİ KULLANICILAR 1.000 MBPS’YE VARAN İNDİRME VE YÜKLEME HIZLARI SUNAN SİMETRİK, TAAHHÜTSÜZ VE KOTASIZ İNTERNET DENEYİMİNE ERİŞEBİLECEK.