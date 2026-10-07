Tekirdağ'da Şarköy bahçesinde yeni uygulamayla incir verimi ve boyutu arttı

Deneyim aktarımı ve saha ziyareti

Bursa ve İzmir'de gördüğü modern incir yetiştiriciliği uygulamalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki kendi bahçesine taşıyan üretici Muhammed Bulut, yeni teknikleri yerinde denemeye başladı. Ziraat Tekirdağ Tarım Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi'ndeki bahçeyi ziyaret ederek hasat çalışmalarını, ürünün verim ve kalitesini ile hastalık ve zararlı kontrollerini yerinde inceledi.

İlekleme uygulaması ve elde edilen sonuçlar

Bu yıl bahçede ilk kez uygulanan ilekleme işlemini 6 Temmuz civarında gerçekleştirdiklerini söyleyen Bulut, işlem sonrası toprak işleme ve bir sulama yaptığını aktardı. Açık sulama şeklinde, kökleri açarak yapılan uygulamanın ardından meyvelerde irileşme ve meyve tutumunda artış görüldüğünü belirtti.

Uygulama sonrası bazı meyvelerde dökülme yaşanması üzerine üretici ilk etapta bunun meyve tutumundaki sorunlara bağladığını ifade etti; ancak Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde dökülmenin incir siyah sineği kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu tanı, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Tarım mühendislerinin değerlendirmesi:

Tekirdağ Tarım Müdürlüğü mühendisleri, üreticinin ilekleme sonrası aldığı ilk sonuçları yerinde inceleyerek sulama yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Mühendisler, gövdelere su teması sonucu çürümeler ve mantarlaşmanın oluşabildiğini, bunun da bitkide zarar yaratabileceğini vurgulayarak damla sulama sistemine geçilmesinin gerekliliğini önerdi. Bu değişikliğin hem sudan kaynaklı zararları azaltacağı hem de suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağı aktarıldı.

İlerleyen döneme yönelik planlar ve destek

Bulut, elde edilen olumlu bulgular doğrultusunda gelecek yıl daha iyi sonuç almak için uygulamalarını geliştirmeyi planladığını belirtti. Tarım Müdürlüğü yetkilileri, modern yetiştiricilik tekniklerinin verim ve kaliteye katkı sağlayacağı bilgisini paylaşırken, üreticiye bereketli hasat ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Ziyaret kapsamında saha eğitimleri ve hastalık-zararlı mücadele önerileri de üreticiyle paylaşıldı.

Genç ve örnek bir üretici olarak gösterilen Bulut'un uygulamaları, bölgedeki diğer üreticiler için de referans oluşturma potansiyeli taşıyor. Uzmanların önerdiği damla sulama gibi altyapı yatırımları ile hem verimlilik artışı hem de ürün kalitesinde süreklilik sağlanması hedefleniyor.

ŞARKÖY İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ’NDE İNCİR ÜRETİMİ YAPAN MUHAMMED BULUT’UN BAHÇESİ, TEKİRDAĞ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YENİDEN ZİYARET EDİLDİ. HASAT ÇALIŞMALARININ YERİNDE İNCELENDİĞİ ZİYARETTE ÜRÜNLERİN VERİM VE KALİTESİ DEĞERLENDİRİLİRKEN, BAHÇEDE HASTALIK VE ZARARLI KONTROLLERİ DE YAPILDI.