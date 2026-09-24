Tekirdağ’da sirenler 30 saniye çaldı: ikaz ve alarm sistemi test yayını yapıldı

Tekirdağ’da ikaz ve alarm sistemi test yayını gerçekleştirildi

Tekirdağ genelinde, AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi’nin (İKAS) testi bugün saat 15.00’te yapıldı.

Testin detayları:

Test kapsamında il genelindeki sirenlerden yüksek sesle anons yayımlandı: "Dikkat! İlimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır, lütfen panik yapmayınız". Anonsun ardından sirenler 30 saniye boyunca çaldı. Yetkililer, duyulan siren seslerinin herhangi bir tehlike veya acil durumdan kaynaklanmadığını ve sistemin test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vatandaşlara uyarı:

Yetkililer, siren sesleri nedeniyle endişe ve paniğe kapılınmaması gerektiğini vurguladı. Test yayınının amacı ve zamanlaması hakkında bilgi verilerek halkın bilgilendirilmesine özen gösterildi.

TEKİRDAĞ GENELİNDE AFAD VE ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE KURULAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİ’NİN (İKAS) TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.