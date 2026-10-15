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Tekirdağ’da tarımda dijital dönüşüme yönelik İHA-1 pilot eğitimi tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı destekli programla Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline İHA-1 ticari pilot eğitimi verildi; hedef tarımda dijital dönüşüm.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ’da tarımda dijital dönüşüme yönelik İHA-1 pilot eğitimi tamamlandı

Tarımda dijital çağ için İHA-1 ticari pilot eğitimi tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen program kapsamında, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi düzenlendi. Eğitim, Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02 kapsamında gerçekleştirilen "Tarımda Dijital Çağ İçin İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi" başlığı altında tamamlandı.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Eğitim programı, Tekirdağ’da tarımsal üretimde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefledi. Katılımcılara insansız hava araçlarının (İHA) tarımsal faaliyetlerdeki uygulamaları üzerine teknik bilgi ile pratik beceriler kazandırılması amaçlandı. Program süresince İHA-1 platformunun kullanımına ilişkin temel uçuş prosedürleri, veri toplama yöntemleri ve tarımsal uygulamalarda kullanılabilecek görüntüleme tekniklerine odaklanıldı.

Beklenen etkiler ve uygulama alanları:

Eğitimin, tarımsal üretimde modern uygulamaların gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Katılımcıların kazanacağı yetkinliklerle tarla gözetimi, ürün sağlığı izleme ve veriye dayalı karar destek sistemleri gibi alanlarda İHA kullanımının yaygınlaşması öngörülüyor. Sonuç olarak programın, sahada teknolojik imkânlardan daha etkin yararlanılmasına ve sektördeki dijital dönüşüm sürecinin hızlanmasına olumlu katkı sunması amaçlanıyor.

TRAKYA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROGRAM KAPSAMINDA, TEKİRDAĞ TARIM VE ORMAN...

TRAKYA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROGRAM KAPSAMINDA, TEKİRDAĞ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK İHA-1 TİCARİ PİLOT EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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