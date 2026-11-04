Tekirdağ'da yer altından su çıktı, yollar mıcırla kaplandı

sağanak kent yaşamını etkiledi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabaha karşı başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 04.00 civarında başlayan yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve ulaşımda aksamalar görüldü.

altyapıda çıkan su ve yollara taşınan mıcır:

Yağışın en yoğun hissedildiği noktalar arasında yer alan Namık Kemal Mahallesi sınırları ile Süleyman Seba Caddesi'nde, yerin altından su çıktığı ve şiddetli yağışla birlikte yola mıcır ve taş parçaları aktığı gözlendi. Bölgede oluşan su birikintileri, yayaların ve araçların hareketini zorlaştırdı.

meteorolojinin uyarısı ve yetkililerin çağrısı:

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıda, başta Tekirdağ olmak üzere İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu; yaşanan olumsuzluklar altyapı ve acil durum hazırlığının önemini bir kez daha gösterdi.

TEKİRDAĞ MERKEZ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SABAHA KARŞI ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. NAMIK KEMAL MAHALLESİ SÜLEYMAN SEBA CADDESİ'NDE YAĞIŞ NEDENİYLE YERİN ALTINDAN SULAR ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ