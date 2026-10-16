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Tekirdağ'dan dayanışma: İstanbul sel bölgesine 26 personel ve 10 motopomp gönderildi

Tekirdağ Büyükşehir, TESKİ ve İl AFAD ekipleri AFAD çağrısıyla 15 Ekim akşamı İstanbul'daki sel ve heyelana müdahale için bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'dan dayanışma: İstanbul sel bölgesine 26 personel ve 10 motopomp gönderildi

sevk ve müdahale planı:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanlara müdahale etmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve İl AFAD ekipleri AFAD çağrısı üzerine harekete geçti. Ekipler, 15 Ekim Perşembe saat 19.05 itibarıyla bölgeye doğru yola çıktı ve tahliye, su tahliyesi ile arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek şekilde görevlendirildi.

görev dağılımı ve ekip detayları:

Tekirdağ'dan toplam 26 personel, 9 araç ve 10 motopomp İstanbul'a sevk edildi. Görev paylaşımı şu şekilde organize edildi:

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı: 10 personel, 3 araç ve 7 motopomp.

TESKİ: 8 personel, 3 vidanjör ve 1 pikap.

İl AFAD Müdürlüğü: 8 personel, 2 araç ve 3 motopomp.

başkan yüceer'den dayanışma mesajı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca afetten etkilenenlere geçmiş olsun temennisini paylaştı.

Yüceer, komşu İstanbul'un yaralarını sarmak için tüm imkânlarla destek verdiklerini vurgulayarak, zor günlerin dayanışma ve ortak akılla aşılacağını belirtti. Tekirdağ genelinde de olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

İSTANBUL&#039;DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI SEL VE HEYELANLARIN ARDINDAN TEKİRDAĞ...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI SEL VE HEYELANLARIN ARDINDAN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TESKİ VE İL AFAD EKİPLERİ DESTEK ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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