Tekman için yazılan şiir ilçenin yaşamını dizeledi
Hüseyin Demirkol, görev yaptığı Erzurum'un Tekman ilçesi için kaleme aldığı Hey Gidi Tekman adlı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı. Şiir, ilçenin doğasını, iklimini ve gündelik yaşamını dizelere döküyor.
Kaymakamın mesajı:
Demirkol'ün dizelerinde öne çıkan temalar arasında soğuk iklimin etkileri, yöre insanının metaneti ve kırsal yaşamın ritmi yer alıyor. Kaymakam, şiirinde Tekman'ın zorluklarını ve dayanışma ruhunu bir arada sunuyor.
HEY GİDİ TEKMAN
Gitti bi yazın, geldi bi kışın daha
Gölgen buz oldu bize, güneşinin altı vaha
Dönüp duran şu fani cani dünyada
Görmedim senin gibisini eyy gidi Tekman
Odunu kömürü peşinen yaktırır
Eylül’de başa bere taktırır
Dönüp gidene bir daha baktırır
Nece memleketsin sen eyy gidi Tekman
Memuru mağdur, insanı vakurdur
Sükuneti bol, kavgası bir urdur
Metaneti bahçesinde bir surdur
Can kurban, serçevan, eyy gidi Tekman
İlçenin coğrafyası ve yaşamı:
27 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Tekman Kaymakamlığı görevini yürüten Hüseyin Demirkol, şiirinde ilçenin doğal koşullarına göndermeler yapıyor. Tekman, Erzurum il merkezine yaklaşık 151 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1.800-2.000 metre yükseklikte yer alıyor. Bölge, sert karasal iklimin etkisi altına giriyor; kışlar uzun ve soğuk geçiyor, hava sıcaklıkları zaman zaman sıfırın altında 40 dereceye kadar düşebiliyor.
İlçede halkın önemli geçim kaynakları arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık bulunuyor; şiirde bu ekonomik ve toplumsal yapının izleri hissediliyor. Demirkol'ün paylaştığı şiir, Tekman'ın hem coğrafi hem de kültürel özelliklerini kısa, duygulu bir dille taşıyor.
TEKMAN KAYMAKAMI HÜSEYİN DEMİRKOL
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!