Tekman için yazılan şiir ilçenin yaşamını dizeledi

Hüseyin Demirkol, görev yaptığı Erzurum'un Tekman ilçesi için kaleme aldığı Hey Gidi Tekman adlı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı. Şiir, ilçenin doğasını, iklimini ve gündelik yaşamını dizelere döküyor.

Kaymakamın mesajı:

Demirkol'ün dizelerinde öne çıkan temalar arasında soğuk iklimin etkileri, yöre insanının metaneti ve kırsal yaşamın ritmi yer alıyor. Kaymakam, şiirinde Tekman'ın zorluklarını ve dayanışma ruhunu bir arada sunuyor.

HEY GİDİ TEKMAN

Gitti bi yazın, geldi bi kışın daha

Gölgen buz oldu bize, güneşinin altı vaha

Dönüp duran şu fani cani dünyada

Görmedim senin gibisini eyy gidi Tekman

Odunu kömürü peşinen yaktırır

Eylül’de başa bere taktırır

Dönüp gidene bir daha baktırır

Nece memleketsin sen eyy gidi Tekman

Memuru mağdur, insanı vakurdur

Sükuneti bol, kavgası bir urdur

Metaneti bahçesinde bir surdur

Can kurban, serçevan, eyy gidi Tekman

İlçenin coğrafyası ve yaşamı:

27 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Tekman Kaymakamlığı görevini yürüten Hüseyin Demirkol, şiirinde ilçenin doğal koşullarına göndermeler yapıyor. Tekman, Erzurum il merkezine yaklaşık 151 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 1.800-2.000 metre yükseklikte yer alıyor. Bölge, sert karasal iklimin etkisi altına giriyor; kışlar uzun ve soğuk geçiyor, hava sıcaklıkları zaman zaman sıfırın altında 40 dereceye kadar düşebiliyor.

İlçede halkın önemli geçim kaynakları arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık bulunuyor; şiirde bu ekonomik ve toplumsal yapının izleri hissediliyor. Demirkol'ün paylaştığı şiir, Tekman'ın hem coğrafi hem de kültürel özelliklerini kısa, duygulu bir dille taşıyor.

TEKMAN KAYMAKAMI HÜSEYİN DEMİRKOL