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Tekman'da hortum çatıları uçurdu, nakilli vatandaş yetkililerden yardım bekliyor

Tekman'daki hortum Şahvelat mezrasında çatıları söküp ev, ahır ve kileri yıktı; karaciğer nakilli vatandaş maddi yardım için yetkililerden destek bekliyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekman'da hortum çatıları uçurdu, nakilli vatandaş yetkililerden yardım bekliyor

Olayın meydana gelişi:

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Mahallesi'nin Şahvelat mezrasında akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur kısa süre sonra hortuma dönüştü. Palandöken Dağı eteklerinde, 2397 rakımlı bu mezrada etkili olan fırtına, yapıları dayanılmaz rüzgâr yüküne maruz bırakarak çatılarının yerinden sökülmesine neden oldu. Çatı parçaları metrelerce uzağa fırladı ve bir vatandaşın kullandığı ev, ahır ile kiler ağır hasar gördü.

Hasarın boyutu ve yerel durum:

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre aniden gelişen hava olayının şiddeti nedeniyle olay anında dışarı çıkmak mümkün olmadı. Yapıların çatılarıyla birlikte tandem olarak kullanılan alanlar, özellikle ahır ve kiler, su ve rüzgârın etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Maddi zararlar hayati ihtiyaçları ve geçim kaynaklarını doğrudan etkiliyor.

Hasar gören yerlerle ilgili verilen bilgiler, bölgedeki yapıların fırtına yüküne karşı savunmasız olduğunu gösteriyor; çatılarda oluşan sökülmeler, rüzgârla taşınan malzemelerin tehlike yaratma olasılığını da beraberinde getiriyor.

Vatandaşın durumu ve yardım talebi:

Hasar gören kişi Mehmet Gürbüz, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Gürbüz daha önce karaciğer nakli olduğunu ve ağır bir tedavi sürecinde olduğunu belirterek, çatısı sökülen ahır, tandırlık ve kiler için tek başına onarım yapma gücünün bulunmadığını söyledi. Gürbüz, sağlık durumunu vurgulayarak yetkililerden ve kamu kuruluşlarından destek talep etti.

Olay, yerel dayanışma ve acil müdahale gereksinimini öne çıkarıyor. Karaciğer nakilli bir vatandaşın ev ve geçim alanlarındaki hasar, hem sağlık takibini hem de günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek bir durum oluşturuyor.

Yetkililerin ve ilgili kurumların hızlı bir değerlendirme yaparak hasar tespiti ve ihtiyaçların karşılanması yönünde adım atması bekleniyor; etkilenen ailelerin barınma ve geçim desteği gibi acil ihtiyaçları öncelikli olarak ele alınmalı.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE HORTUM, BİR VATANDAŞIN EV, AHIR VE...

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE HORTUM, BİR VATANDAŞIN EV, AHIR VE KİLER OLARAK KULLANDIĞI YAPILARIN ÇATILARINI UÇURARAK BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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