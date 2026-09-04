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Tekne sürüklenirken Sahil Güvenlik ekipleri iki kişiyi kurtardı

Milas açıklarında motor arızası yaşayan özel teknedeki iki kişi, yardım çağrısıyla Sahil Güvenlik ekiplerince yedeklenip Güllük Marina'ya getirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekne sürüklenirken Sahil Güvenlik ekipleri iki kişiyi kurtardı

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir teknenin motor arızası yapması sonucu tekne sürüklenmeye başladı. Teknedekiler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi ve yardım talebinde bulundu.

Kurtarma operasyonu:

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri kapsamında ekipler tekneye ulaşarak güvenli şekilde müdahale etti. Özel tekne, Sahil Güvenlik botuna yedeklendi ve içerisindeki iki kişi ile birlikte yönlendirilerek Güllük Marina'ya getirildi.

Operasyon sırasında ekiplerin önceliği, denizdeki şahısların güvenliğini sağlamak ve sürüklenen teknenin daha büyük risk oluşturmasını önlemek oldu. Yedekleme işlemi, teknenin güvenli bir şekilde limana çekilmesine olanak verdi.

Olayla ilgili kamuoyuna aktarılan bilgilerde; kurtarma operasyonunun Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tamamlandığı ve kişilerin tahliyesinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

MOTOR ARIZASI YAPAN TEKNE VE İÇİNDEKİ İKİ KİŞİ KURTARILDI

MOTOR ARIZASI YAPAN TEKNE VE İÇİNDEKİ İKİ KİŞİ KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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