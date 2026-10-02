TEKNOFEST güneydoğu'da robot coşkusu: halaydan türkülere ilham veren anlar

Festivalde teknoloji ve yerel kültür buluştu:

TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde TEKNOPARK İstanbul’un sergilediği insansı robot ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Stant çevresinde toplanan çocuklar ve vatandaşlar, robotun hareketlerine ritim tutarak önce birlikte halay çekti. Renkli ve samimi görüntüler, festival alanında neşeli anlara sahne oldu.

Görüntülerin en dikkat çekeni ise bir vatandaşın robota içtenlikle yaklaşarak sarılması, türkü söylemesi ve öpmesi oldu. Bu anlar, çevredeki katılımcılar tarafından tebessümle izlendi ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da hızla yayılan sahne, teknolojiyle yöresel duygusallığın bir araya geldiği anlardan biri olarak öne çıktı.

stanttaki projeler ve hedefleri:

TEKNOPARK İstanbul, TEKNOFEST Güneydoğu'ya girişimcilerin geliştirdiği ürünlerle katıldı. Stantta savunma sanayiine yönelik insansı robot ve robot köpek, nano sınıf insansız helikopterler ile çocuklara yönelik robotik ve kodlama uygulamaları ziyaretçilerle buluştu. Amaç, bölge gençlerine ilham vermek ve onlara vizyon kazandırmak olarak açıklandı.

Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, etkinlikteki amaçlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Urfalı gençlerimize bir ilham olmak, onlara bir vizyon katmak, hayallerine bir ışık tutmak için burada olduk". Akyol, Teknopark İstanbul'un uzun süredir TEKNOFEST'te yer aldığını ve bu yıl yalnızca girişimcilerle katıldıklarını belirtti: "Kendi teknoparkımızda üretilen girişimlerimizi getirdik." Ayrıca katılımcı sayısına dair, "Bugün 9. yılında 15. TEKNOFEST düzenleniyor. Ve bugüne kadar 10 milyonun üzerinde katılımcının ağırlandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

robotun özellikleri ve uygulama alanları:

Akyol, stantta sergilenen teknolojiler arasında bir yapay zekâ simülasyon cihazı ile Göbeklitepe simülasyonunun da bulunduğunu söyledi. Bu uygulamayla çocuklar, o dönemin iklimini, atmosferini ve yerleşim hayatını yapay zekâ destekli bir deneyimle yaşama fırsatı buluyor.

Robotun işlevlerine dair Akyol şu bilgileri paylaştı: robot hem endüstride kullanılıyor hem de rehberlik, karşılama ve yönlendirme görevleri yapabiliyor. "İnsanın girmediği yerlerde, risk barındıran yerlerde bir ürünü bir yerden alıp taşıyor, belirli başlı önemli işleri gerçekleştiriyor. Onun dışında da aslında bir rehberlik görevi yapabiliyor." dedi. Ayrıca robotun çocuklarla etkileşim kurduğunu, geçen yıl taş kağıt makas oynadıklarını ve bu sene dans ederek vakit geçirdiklerini anlattı. TRT Çocuk açılışında Cumhurbaşkanına verilen ilk kumanda ve yapılan jest örneği de robotun toplumla kurduğu ilişkiye dair verilen bir başka hatırlatmaydı.

Akyol, teknoloji ekosisteminin yayılmasında katkısı olan isimlere de değindi: "Tabii ki burada en büyük payı Selçuk Bayraktar’lara vermek lazım. Çok önemli bir şeyi başardı T3 ekibiyle birlikte. Bu gerçekten teknoloji ateşini yaktı." sözleriyle TEKNOFEST'in ülke geneline yayılmasına vurgu yaptı.

Sonuç olarak, TEKNOFEST Güneydoğu'daki sergideki insansı robot, hem eğlenceli etkileşimleri hem de eğitimsel serüveniyle bölge halkının ilgisini çekti; etkinlik, yerel kültür ile teknolojinin bir araya geldiği sahnelerle hafızalara yerleşti.

TEKNOFEST Güneydoğu'da 'Robot' ilgisi: halay çektirdiler, türkü söyleyip öptüler