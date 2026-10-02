Teknofest'te sağlıkta dijital dönüşüm: Memişoğlu stantta öne çıkanları paylaştı

Bakanın paylaşımı ve stant hedefleri:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Teknofest Şanlıurfa alanındaki stant etkinliklerine ilişkin sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptı. Açıklamada, bakanlığın amaçlarından birinin vatandaşlarla sağlıkta dijital dönüşümü ve yeni nesil teknolojileri buluşturmak olduğu vurgulandı.

Stantta sergilenen teknolojiler:

Memişoğlu, stantta; geleceğin rehber ve medikal robotlarının, VR simülasyonlarıyla 3D anatomi deneyiminin ve güncel sağlık bilişimi projelerinin ziyaretçilere sunulduğunu belirtti. Ayrıca alanda Vücut Kitle İndeksi ölçümleri ve Solunum Fonksiyon Testi (SFT) gibi tarama hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam danışmanlığı hizmetlerinin verildiği aktarıldı.

Eğitim ve acil müdahale organizasyonu:

Açıklamada, 112 ekipleri tarafından verilen uygulamalı ilk yardım eğitimlerinin sergilendiği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) tarafından ise afet teknolojilerine ilişkin gösterim ve uygulamaların gerçekleştirildiği kaydedildi. Festival alanının tüm sağlık tedbirleri ve acil müdahale süreçlerinin 120'yi aşkın UMKE ve acil sağlık personeli ile kesintisiz yürütüldüğü belirtildi.

Memişoğlu, ziyaretçilere stantlarını görme çağrısı yaparak, hem tanıtım hem de uygulamalı eğitimlerle sağlık hizmetlerinin teknolojiyle entegrasyonunun halka anlatıldığını ifade etti. Stant, hem teknoloji meraklılarını hem de sağlık danışmanlığına ihtiyaç duyan vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Bakan Memişoğlu: "Stant alanımızda güncel sağlık bilişimi projelerimizi sergiliyoruz"