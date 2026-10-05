Teknoloji ve kadın girişimciliğinin sahnesi: Hepsiburada TEKNOFEST Güneydoğu'da öne çıktı

hepsiburada TEKNOFEST Güneydoğu sahnesindeydi:

Hepsiburada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve 30 Eylül – 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde yer aldı. Marka, yapay zeka temelli teknolojilerini, yeni nesil ürünlerini ve hayatı kolaylaştıran çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Stand; interaktif oyun, aktivasyon alanları, fotoğraf köşesi ve bilgi yarışmalarıyla kurgulanırken, günlük teslimat süreçlerine odaklanan uygulamalar ve tüketici deneyimini zenginleştiren servisler yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca Hepsiburada’nın dijital ürün ailesi ve sponsorluk projeleri ziyaretçilere anlatıldı.

ürünler ve etkileşim alanları:

Standın öne çıkan uygulamalarından biri, teslimatlarda çevreci bir çözüm sunan HepsiJET’in elektrikli teslimat aracı oldu. Aynı zamanda Hepsiburada Premium hizmeti ve A Milli Basketbol Takımı sponsorluğu kapsamında hazırlanan oyun alanları etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, deneyim alanlarında oyunlar oynayarak ve etkileşimli içeriklerle marka hizmetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

yapay zekâ destekli lojistik yarışması ve ödüller:

Hepsiburada tarafından düzenlenen ve lojistik alanında yenilikçi modelleri teşvik etmeyi amaçlayan "Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması"na Türkiye’den ve yurt dışından 512 takımtan bin 677 kişinin başvurduğu bildirildi. Yarışma, anahat optimizasyonu ve son kilometre teslimat çözümlerine odaklanarak sektöre katkı sağlamayı hedefledi.

Toplam 370 bin TLlik ödül havuzuna sahip yarışmada dereceye giren takımlar TEKNOFEST Güneydoğu sahnesinde ödüllerini aldı. Birinci olan TAYGAN takımı 150 bin TL ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden teslim alırken; ikinci olan LojiX takımı 120 bin TL, üçüncü olan KTT QuickSolver takımı ise 100 bin TL ödülün sahibi oldu.

girişimci kadınlara yapay zekâ destekli dijital deneyim:

Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen "Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü" kapsamında, kadın girişimcilerin e-ticaret ekosistemine katılımını destekleyen çalışmaları TEKNOFEST’te de sergiledi. Protokolün hedefleri arasında kadın girişimcilerin bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi, üretim ve satış süreçlerinin desteklenmesi ve dijital pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması yer alıyor.

Festival alanında kurulan bölümde ziyaretçilere sunulan dijital deneyimlerde, "Marka Pusulası" aracılığıyla kısa sorulara verilen yanıtlara göre yapay zekâ desteğiyle iş fikirleri şekillendirilebildi. Ayrıca "Türkiye’nin Kadın Girişimciliği Haritası" ekranı üzerinden ülkenin yedi bölgesinden Hepsiburada ekosisteminde öne çıkan kadın girişimcilerin kategorileri ve ürettikleri ürünler keşfedildi.

Hepsiburada ve bakanlığın iş birliği, kadın kooperatiflerine yönelik birebir danışmanlık ve destek programlarıyla yıl boyunca sürdürülen etkinlikleri kapsıyor; TEKNOFEST’te sunulan interaktif ve yapay zekâ destekli deneyimler ise bu çalışmaların görünür bir yansıması oldu.

HEPSİBURADA, ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA, YAPAY ZEKA TEMELLİ TEKNOLOJİLERİ, YENİ NESİL ÜRÜNLERİ VE HAYATI İYİLEŞTİREN ÇÖZÜMLERİYLE YERİNİ ALDI.