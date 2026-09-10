Teknolojinin gölgesinde oyuncak dükkanlarının sessizliği

Çocukların tercihleri değişti:

Eskişehir'de oyuncakçı olan Serkan Önal, son dönemde çocukların oyuncak yerine tablet ve telefonlarda vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirtti. Önal, bu eğilimin mağaza satışlarını doğrudan etkilediğini ve geleneksel oyun alışkanlıklarının gerilediğini ifade etti.

Oyuncakçı Serkan Önal ne diyor:

Önal, 'Sanal alemde çocuklar kendilerini daha rahat hissederek daha çeşitli, farklı oyunlar oynayabiliyorlar. O yüzden gerçek oyuncaklarla oynamak yerine orada internet üzerinden sanal oyunlarla gün geçiriyorlar. Bence sağlıklı bir durum değil.' dedi. 'Eski çocukluk kalmadı. Artık bilgisayar, tablet, sanal ortam çağı.'

Satışlara etkisi ve talepler:

Esnaf, sokak oyunlarının azalmasıyla birlikte mağaza müşteri trafiğinin düştüğünü, ailelerin evlerinde oyuncak olmasına karşın çocukların bunlarla oynamadığını aktardı. Önal, oyuncak isteyen çocukların genellikle internette viral olan ürünleri talep ettiğini ve bunun onlarda kısa süreli bir memnuniyet yarattığını söyledi. 'Evde bir dünya oyuncak var ama oynayan çocuk yok.'

ESKİŞEHİR'DE OYUNCAKÇI ESNAFI OLAN SERKAN ÖNAL, TABLET VE TELEFON İLE VAKİT GEÇİREN ÇOCUKLARIN OYUNCAK OYNAMAYI TERCİH ETMEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "ESKİ ÇOCUKLUK KALMADI. ARTIK BİLGİSAYAR, TABLET, SANAL ORTAM ÇAĞI" DEDİ.