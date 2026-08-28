Teknolojinin güç oyunu: ittifaklar, rekabet ve Türkiye'nin fırsatları

raporun ana tespitleri:

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından yayımlanan "Teknopolitik düzende ittifaklar, stratejik rekabet ve Türkiye" başlıklı rapor, teknolojik dönüşümün uluslararası rekabeti, ittifak ilişkilerini ve güç dağılımını nasıl derinden etkilediğini ortaya koyuyor. MİA'nın Teknopolitik Çalışmalar Dizisi'nin ikinci çalışması olan rapor, yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller ve enerji altyapılarındaki rekabetin artık yalnızca ekonomik değil aynı zamanda güvenlik ve jeopolitik bir boyut taşıdığını vurguluyor.

Raporda, teknolojik kapasitesi yüksek aktörlerin daha geniş hareket kabiliyetine ve pazarlık gücüne sahip olacağı; ittifakların ise daha esnek, çok katmanlı ağlar biçiminde yeniden şekillendiği belirtiliyor. MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse önsözde, jeopolitik avantajın teknoloji ve üretim kapasitesine dönüştürülmesinin kritik önem taşıdığını ifade ediyor.

teknolojinin ittifakları yeniden tanımlaması:

Rapor, teknolojinin artık ittifakların sadece içeriğini değil sınırlarını da belirlediğini savunuyor. Yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller ve enerji altyapıları; devletlerin güvenlik, sanayi, dış politika ve bağımsız karar alma kapasitesini doğrudan etkileyen alanlara dönüşmüş durumda. Bu çerçevede rapor, yeni tabloyu "kontrollü teknobloklaşma" kavramıyla tanımlıyor: ekonomik ve ticari ilişkiler sürerken stratejik sektörlerdeki bağımlılıklar güvenilir ortaklıklar etrafında yeniden düzenleniyor.

Ekonomik araçlar da stratejik işlev kazanıyor; ihracat kontrolleri, yatırım taramaları, sanayi teşvikleri ve tedarik zinciri politikaları artık güvenlik ve jeopolitik hedeflerle iç içe uygulanıyor. Raporda ayrıca değişken geometri temasına dikkat çekiliyor: bir ülke farklı teknoloji alanlarında farklı roller üstlenebiliyor; örneğin yarı iletkenlerde sınırlı, kritik minerallerde vazgeçilmez veya yapay zeka yönetişiminde etkin bir norm üreticisi olabilir.

aktörlerin farklı güç modelleri ve yeni kurumlar:

Raporda ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin teknopolitik dönüşüme farklı modellerle yanıt verdiği vurgulanıyor. ABD, yeni teknoloji ve güvenlik ağlarını örgütleme kapasitesiyle; Çin, üretim ölçeği ve sanayi derinliğiyle; Avrupa Birliği ise düzenleyici gücünü sanayi politikasıyla desteklemeye çalışıyor. Bu farklı yaklaşımlar, teknoloji alanlarına göre katmanlı rekabet stratejilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kurumsal karşılıklardan bazıları raporda öne çıkarılıyor: Pax Silica ABD öncülüğünde yapay zeka ve yarı iletken tedarik zincirlerini güvenilir ortaklar etrafında şekillendirmeye yönelik bir girişim olarak tanımlanıyor. 2026'da MSP'nin yerini alan FORGE, kritik mineraller ve stratejik hammaddelerde koordinasyon zemini oluşturuyor. Çin öncülüğündeki World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) ise yapay zeka yönetişimi ve teknolojiye erişim bağlamında alternatif bir kurumsal merkez olarak değerlendiriliyor.

orta güçler ve Türkiye'nin konumu:

Rapora göre Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi orta güçler belirli teknoloji alanlarında uzmanlaşma ve seçici ortaklıklarla pazarlık gücü kazanıyor. Türkiye'nin hareket alanı ise jeopolitik konumu, NATO üyeliği, Avrupa ile ekonomik entegrasyonu ve mevcut sanayi altyapısıyla şekilleniyor.

Raporda Türkiye için somut fırsat alanları sektör bazında şöyle özetleniyor: kritik minerallerde işleme, rafinasyon ve ara ürün üretimi; enerji teknolojilerinde üretim ve sistem entegrasyonu; yapay zekada veri yönetişimi, uygulama ve uyarlama kapasitesi; yarı iletkenlerde paketleme, test, güç elektroniği ve seçilmiş tasarım alanları. Kamu hizmetleri, savunma, finans, lojistik ve sanayi gibi alanlarda yapay zeka uygulamalarının güçlendirilmesi özellikle öneriliyor.

seçici entegrasyon ve stratejik tercih:

Rapor, Türkiye için üç stratejik seçeneği değerlendiriyor: tek eksenli hizalanma, çok yönlü dengeleme ve seçici entegrasyon ile ulusal kapasite inşasını birleştiren model. MİA, seçici entegrasyon ve kapasite inşasını birlikte yürüten yaklaşımın Türkiye için daha dengeli bir yol olduğunu savunuyor. Bu model; Avrupa ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji iş birliğini, diğer aktörlerle ise sektör bazlı ilişkileri aynı anda yönetmeyi gerektiriyor.

İlk somut adım olarak rapor, sektör bazlı bir kritik teknoloji ve tedarik zinciri envanteri oluşturulmasını öneriyor. Ayrıca teknoloji diplomasisi, sanayi teşvikleri, enerji planlaması, savunma ihtiyaçları, dış ticaret ve yatırım politikalarını eşgüdüm içinde yürütecek kalıcı bir mekanizmanın kurulması gerektiği vurgulanıyor. Uluslararası platformlara katılım ise raporda, bu ilişkilerin somut kapasite kazanımlarına dönüştürülmesinin anahtarı olarak gösteriliyor.

Sonuç olarak rapor, Türkiye'nin gerçekçi hedefinin seçilmiş değer zincirlerinde "stratejik ağırlık" ve kolay ikame edilemeyen kapasite üretmek olduğunu belirtiyor. Kritik minerallerde işleme ve ara ürün, enerji teknolojilerinde entegrasyon, yapay zekada uygulama ve uyarlama, yarı iletkenlerde ise belirli alt halkalarda uzmanlaşma bu hedefin somut karşılıkları olarak öne çıkıyor. Yeni teknopolitik düzende stratejik özerklik, hangi teknoloji ve üretim ağlarına hangi şartlarda dahil olunacağını belirleyebilme kapasitesi üzerinden tanımlanıyor; Türkiye'nin ağırlığı ise bu kapasitelere dönüşümün başarısına bağlı olacaktır.

MİA TARAFINDAN HAZIRLANAN ‘TEKNOPOLİTİK DÜZENDE İTTİFAKLAR, STRATEJİK REKABET VE TÜRKİYE' BAŞLIKLI RAPORDA, TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN ULUSLARARASI REKABETİ, İTTİFAK İLİŞKİLERİNİ VE GÜÇ DAĞILIMINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİ ELE ALINDI.