Telefon hattındaki ses her zaman güvenilir değil: polisten dolandırıcılık uyarısı

dolandırıcılık yöntemleri:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı olgularına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında dolandırıcıların aradıkları kişileri korku ve panik duygusuyla yönlendirmeye çalıştığı, bunun sonucunda kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirildiği vurgulandı.

Şüphelilerin kendilerini polis, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıttıkları; hesapların terör örgütleri tarafından kullanılacağı, kimlik bilgilerinin ele geçtiği iddiasıyla para talep edebildikleri belirtildi. Vatandaşlara iletilen tipik ifadeler arasında 'Ben polis memuruyum', 'Ben savcıyım', 'Kimlik ve banka bilgileriniz terör örgütünün eline geçti', 'Hesabınızdaki parayı güvenli hesaba aktarın' veya 'Altınlarınızı teslim edin' gibi yönlendirmeler yer alıyor.

vatandaş için kritik uyarılar:

Bilgilendirmede, telefondaki kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmasının onun güvenilir olduğu anlamına gelmediği açıkça hatırlatıldı. Devlet kurumlarının telefon yoluyla vatandaşlardan para, altın ya da banka hesaplarındaki paranın başka bir hesaba aktarılmasını istemeyeceğivurgulandı.

Polis ekipleri, özellikle tanımadıkları numaralardan gelen çağrılarda kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri, şifre ve benzeri bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Şüpheli görülen görüşmelerde konuşmayı sonlandırıp durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

pratik tavsiyeler ve yapılması gerekenler:

Uzmanların ve emniyet yetkililerinin ortak önerisi, şüpheli durumlarda sakin kalmak ve karşı tarafın yönlendirmeleri doğrultusunda acele kararlar almamaktır. Dolandırıcılığa karşı en etkili önlemin, panik yerine doğrulama süreci başlatmak olduğuna dikkat çekildi.

Emniyetin öne çıkardığı kısa mesaj şu şekilde: 'Şüphe varsa, para yok, telefonu kapat, polise ulaş'. Vatandaşlar, kendilerinden istenen talepleri doğrulamak için ilgili kuruma resmi kanallardan ulaşmalı ve şüpheli çağrıları yetkililere bildirmelidir.

POLİSTEN TELEFON DOLANDIRICILIĞI UYARISI: TELEFONUN UCUNDAKİ SES HER ZAMAN SANDIĞINIZ KİŞİ OLMAYABİLİR