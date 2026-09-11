Temmuzda cari fazla sınırlı kaldı: yıllıklandırılmış açık 40,7 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın temmuz ayı değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin cari işlemler hesabını ve dış ticaret performansını değerlendirdi. Bakan Bolat, Temmuz 2025 ile kıyaslandığında cari dengenin daraldığını, yıllıklandırılmış veride ise sürdürülebilirliğe işaret eden göstergeler bulunduğunu kaydetti.

Temmuz verileri ve cari denge:

Bolat, 2025 yılı Temmuz ayında cari işlemler fazlasının 1,8 milyar dolar olduğunu hatırlatarak 2026 yılı Temmuz ayında bunun 36 milyon dolar fazla olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu gelişme ile yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 27,8 milyar dolar fazla verildiğine dikkat çekti.

Hizmet ihracatı ve dış ticaret performansı:

Bakan, hizmet ihracatındaki artışın cari dengeye olumlu katkı sağladığını ifade etti. Hizmet ihracatı 2026 Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 124,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yıllıklandırılmış seyahat gelirleri 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 43,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatının toplamı ise yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 403,2 milyar dolar oldu.

Riskler, performans ve bakanlığın öncelikleri:

Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari açığın tarihi ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini belirterek 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,9 olduğunu, 2026 ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihi ortalamanın altında bir performansın sürdüğünü aktardı.

Bakanlık tarafından ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Bolat, destekler, ticaret diplomasisi ve pazar ile ürün çeşitlendirmesi aracılığıyla mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesinin öncelik olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın ortaya koyduğu yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat vizyonu kapsamında ülkenin dünya ihracat liginde üst sıralara taşınması için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Bolat'ın değerlendirmesi, Temmuz 2026 verilerinin hem kısa vadeli dalgalanmalara işaret ettiğini hem de yıllıklandırılmış göstergelerin izlenmeye devam etmesi gerektiğini ortaya koydu. Bakanlık, ihracat odaklı politikalar ve hizmet ihracatındaki güçlü performansın cari dengeye katkısını kalıcı kılmayı hedefliyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "TEMMUZ AYINDA 1,8 MİLYAR DOLAR OLAN CARİ İŞLEMLER FAZLASI 2026 YILI TEMMUZ AYINDA 36 MİLYON DOLAR FAZLA OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR" DEDİ.