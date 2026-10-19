Tercan'da kışa hazırlık: kırsalda soba talebi artıyor

Tercan'da soba satışlarında hareketlilik

Erzincan'ın Tercan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında canlanma başladı. İlçe merkezinde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması, şehir içindeki talebi düşürürken kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için soba hâlâ temel ısınma aracı olarak öne çıkıyor. Satıcılar, çeşitlilik ve stok hazırlıklarını kış aylarına göre şekillendiriyor.

Hangi modeller rağbet görüyor:

İlçede kovalı soba, sac şeytan soba, odun sobası, döküm soba, döküm kuzine ve kuzine tipi gibi farklı modeller vitrine çıktı. 25 yılı aşkın süredir soba satışı yapan esnaf Murat Karahan, en çok rağbet görenin kuzine tipi sobalar olduğunu belirtiyor. Karahan, ürün yelpazesinin farklı boyut ve özelliklerde olduğunu, modeline göre fiyatların 2 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Güvenlik ve bakım uyarıları:

Karahan, soba kullanımında en kritik unsurun bacalar olduğunu vurgulayarak bacaların düzenli temizliği ve bakımı konusunda uyarılarda bulundu. Esnaf, özellikle kırsal bölgelerde kış boyunca risklerin az olması için kullanıcıların sobayı doğru yakıt ve yöntemle işletmelerini, gece yatarken kesinlikle kömür atmamalarını tavsiye ediyor. Bu önlemler, hem verimliliği artırıyor hem de karbonmonoksit ve yangın riskini azaltıyor.

İlçe genelinde soba satışları, kırsal hane halkının ısınma alışkanlıkları doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Satıcılar, stoklarını mevsime göre düzenlediklerini ve sezon boyunca talebin artmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

Vatandaşlar satın alma öncesinde ihtiyaçlarına uygun model, kapasite ve baca uyumluluğunu esnafla detaylı değerlendiriyor; uzmanlar da montaj ve temizlik konusunda profesyonel destek alınmasını öneriyor.

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