Terörsüz gelecek için aile odaklı yatırımlar Muş'ta ivme kazanıyor

bakanın Muş programı ve mesajı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Muş’ta Vali Avni Çakır ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, kentteki yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri ele almak üzere kente yeniden geldiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Malazgirt Zaferi yıl dönümü kutlamalarına değinen Göktaş, yaklaşık 13 ay aradan sonra yapılan ziyaretin amaçlarını aktardı.

Göktaş, konuşmasında "Terörsüz Türkiye milletimizin ortak iradesidir" vurgusunu öne çıkararak terörle mücadelenin sahada yürütülen sosyal politikalarla da desteklendiğini belirtti. Bakan, terörün yarattığı kayıpların telafisi ve ailelerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

hayata geçirilecek projeler ve yerel yatırımlar:

Bakan, Muş’ta şehit aileleriyle ve gazilerle yapılan vefa buluşmalarına değinerek birkaç önemli projenin müjdesini verdi. Geçen yıl temmuz ayındaki duyurunun ardından Çocuk Evleri Sisteminin temelinin bugün atılacağını söyledi. Ayrıca kentte engelli ailelerine yönelik yeni bir çalışma çerçevesinde Engelsiz Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezinin açılacağını; böylelikle ailelerin engelli çocuklarını gündüz güvenle emanet edebileceği ve sosyalleşme imkânı bulacağı bir merkez kurulacağını aktardı.

Bugün ayrıca kadınlara yönelik bir çalışma olarak Kadın Girişimci Eğitim Tırının Muş’ta olduğunu, ekibin bu çalışmayı ziyaret edeceğini belirtti. Bakan, çocukların geleceğine yönelik yeni fırsatlar oluşturulacağını, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün güçlendirileceğini ve engelli bireylerin toplumla bütünleşmesinin destekleneceğini söyledi.

sosyal destekler, kaynaklar ve rakamlar:

Göktaş, sosyal devlet anlayışını her kesime ulaştırma hedefiyle Muş’a yönelik bugüne kadar yapılan destekleri rakamlarla özetledi: Son 24 yılda Muş’a 21,4 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını, ilde 22 kuruluş aracılığıyla hizmet verildiğini söyledi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ise Muş’ta bin 619 çocuğa ödeme yapıldığını ve ocak ayından bugüne 110,6 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti.

Evde bakım yardımına ilişkin bilgi veren Göktaş, 2006’da başlatılan uygulamayla yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere destek sağlandığını, Muş’ta bu destekten 4 bin 614 ailenin yararlandığını ve hak sahiplerine aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını belirtti. Yılbaşından bu yana kentte toplam 489,6 milyon lira kaynak sağlandığını aktardı.

Ulusal Vefa Programı kapsamında ise evde günlük yaşam becerileri konusunda destek verildiğini, bu çerçevede bin 320 yaşlı ve engelliye yardımcı olunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının ilan ettiği "Aile Yılı"na atıfla, aileyi güçlendiren faaliyetlerin Türkiye genelinde 19 binin üzerinde program ve faaliyetle devam ettiğini, bunlardan 113ünün Muş’ta başlatıldığını kaydetti.

Bakan ayrıca Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Muş’tan 3 bin 166 gencin başvurduğunu, proje düzeyinde Türkiye genelinde 302 bin 972 genç çiftin müracaat ettiğini ve proje kapsamında aile olanlara sağlanan destekleri anlattı. Proje kapsamında bazı çiftlerin çocuk sahibi olduğunu, kredi erteleme ve hibe uygulamalarından yararlanıldığını belirtti.

Doğum yardımlarına ilişkin olarak Göktaş, 2025'ten itibaren doğan her çocuğa destek sağlandığını, Türkiye genelinde 1 milyon 248 bin 863 annenin bu destekten yararlandığını ve toplam ödemelerin 25 milyar lira olduğunu söyledi. Muş’ta ise 9 bin 302 annenin faydalandığını ve kentte toplam 254,3 milyon lira kaynak aktarıldığını; düzenli ödemeden Türkiye genelinde 731 bin 644 annenin, Muş’ta ise 6 bin 551 annenin yararlandığını aktardı.

Bakan Göktaş, konuşmasını "Terörsüz Türkiye ailelerimiz için huzur, çocuklarımız için güvenli bir gelecek demektir" ifadeleriyle toparladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaların ülke refahını yaygınlaştırmaya devam edeceğini belirtti. Göktaş, Muş'un bu yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olacağını ve Malazgirt'ten miras kalan birlik ruhunun sürece güç katacağını vurguladı.

BAKAN GÖKTAŞ VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ