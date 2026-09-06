Teşikan yaylası'nda suyun paylaşımı için muhtarlar uyarıda bulundu

Teşikan yaylası'nda tepkiler yükseldi:

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nda, yaylanın yüzyıllardır çevre köylerin hayvancılık, arıcılık ve yaylacılık amacıyla kullandığı doğal kaynak sularının Sincik merkezine aktarılmasının gündeme gelmesi üzerine bölge halkı tepki gösterdi. Bölgedeki beş köyün muhtarları ve yöre sakinleri yaylada bir araya gelerek planlanan transferin olası etkilerini değerlendirdi.

muhtarların talepleri ve uyarıları:

Toplantıya Doluca, Çatbahçe, Bağözü, Teğmenli ve Yapraklı köylerinin muhtarları katıldı. Doluca Köyü Muhtarı Ramazan Yıldırım, mevcut isale hattında ciddi su kaybı olduğunu belirterek, yeni kaynakların işletmeye alınmasından önce hattaki sorunların giderilmesi gerektiğini vurguladı. Yıldırım, boşa akan suya ilişkin görüntüleri hukuki süreçte kullanılmak üzere avukata teslim ettiklerini aktardı.

Çatbahçe Köyü Muhtarı Mehmet Delikanlı, Teşikan Yaylası'nın çok sayıda köy ve mezranın ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek bölgenin hayvancılık ve arıcılık açısından önemini hatırlattı ve yayladaki arazi sorunlarının çözümü için kadastro çalışması talep etti.

Bağözü Köyü Muhtarı Mehmet Türsun ise, boşa aktığını belirttiği suyun mevcut isale hattına kazandırılması halinde Sincik'in su ihtiyacına katkı sağlanacağını söyleyerek, "Boşa akan su hatta verilirse sorun kalmaz" dedi.

Teğmenli Köyü Muhtarı Abuzer Yalçıkkaya ve Yapraklı Köyü Muhtarı Hüseyin Uçar ise kaynakların tamamen alınmasının hayvancılık, arıcılık yapan köylüler için hayati sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı. Uçar, "Teşikan Yaylası bizim geçim kaynağımız. Su olmazsa hayat olmaz" ifadelerini kullandı.

çözüm çağrısı ve olası hukuki süreç:

Muhtarlar, Sincik halkının içme suyu ihtiyacının karşılanmasına karşı olmadıklarını ancak bunun yayladaki doğal yaşamı ve geçim kaynaklarını yok edecek biçimde yapılmaması gerektiğini belirtti. Birinci öncelik olarak mevcut isale hattındaki su kayıplarının giderilmesi talep edilirken, bu taleplerin karşılanmaması durumunda köylülerle birlikte hukuki süreç başlatılacağı bildirildi. Toplantıda, suyun kullanımına ilişkin şeffaflık, kadastro çalışmaları ve öncelikli yerel ihtiyaçların gözetilmesi çağrısı yinelendi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE BULUNAN VE ÇEVRE KÖYLERİN YÜZYILLARDIR HAYVANCILIK, ARICILIK VE YAYLACILIK AMACIYLA KULLANDIĞI TEŞİKAN YAYLASI’NDAKİ DOĞAL KAYNAK SULARININ SİNCİK’E AKTARILMASININ GÜNDEME GELMESİ, BÖLGE HALKININ TEPKİSİNE NEDEN OLDU.