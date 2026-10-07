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TESK'te yeni dönemin yol haritası belirlendi

Mehmet Yiğiner başkanlığında toplanan TESK Yönetim Kurulu, esnaf için kısa, orta ve uzun vadeli çalışma planı ve görev dağılımını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

TESK'te yeni dönemin yol haritası belirlendi

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) yeni dönemindeki ilk Yönetim ve Denetim Kurulu Toplantısı, TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda esnaf ve sanatkârların güncel sorunları, çözüm önerileri ve yeni dönemde yürütülecek çalışmaların öncelikleri ele alındı.

Toplantıya; Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın ve İsmail Karacabey ile Denetim Kurulu üyeleri Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı ve Fehmi Çankaya katılım sağladı.

görev dağılımı ve vekillikler:

Toplantıda yapılan görev dağılımı kapsamında dört isim Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi: Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere. Bu düzenlemenin, yürütülecek çalışmaların daha etkin ve koordineli ilerlemesine katkı sağlaması hedefleniyor.

kısa, orta ve uzun vadeli planlar:

Toplantıda esnaf ve sanatkârların talepleri doğrultusunda çözüm odaklı bir yol haritası benimsenerek çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli planlar halinde yürütülmesine karar verildi. Buna göre ilgili kamu kurumları ve kuruluşları nezdinde temasların artırılması, teşkilatın sahadaki ihtiyaçlarına yönelik girişimlerin hızlandırılması ve sorunların kalıcı çözümlerle giderilmesi amaçlanıyor.

TESK yönetimi, alınan kararların sahada etkili sonuçlar doğurması için koordinasyonu güçlendirmeyi ve öncelikli sorunlara yönelik somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecek.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU’NUN (TESK) YENİ DÖNEMİNDEKİ İLK YÖNETİM VE DENETİM...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU’NUN (TESK) YENİ DÖNEMİNDEKİ İLK YÖNETİM VE DENETİM KURULU TOPLANTISI, TESK GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER’İN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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