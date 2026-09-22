TGS genel müdürü Antalya'da ekiplere teşekkür ziyaretinde bulundu

TGS genel müdüründen teşekkür ziyareti:

Tatil sezonunun tamamlanmasının ardından TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, Antalya Havalimanı'nda çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaz dönemi performansına ilişkin teşekkür ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Üçlü vardiyada görev yapan ekipleri ilgili vardiya saatlerinde ziyaret eden Akyurt, bu buluşmaların ekiplerin gayretini doğrudan görmek ve başarıyı yerinde takdir etmek amacı taşıdığını belirtti.

Antalya'nın operasyonel önemi ve sezon verileri:

Akyurt, Antalya'nın hem yolcu hem de uçuş trafiği bakımından yaz aylarında özel bir saha olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre, Temmuz ve Ağustos aylarında TGS'nin hizmet verdiği yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %7, sefer sayısı ise yaklaşık %3 arttı. Bu artışın, yoğun hava trafiği ve yaz dönemine özgü iklim koşullarıyla birleşerek sahada ekstra koordinasyon ve dayanıklılık gerektirdiği ifade edildi.

Operasyon, terfi ve insan kaynakları uygulamaları:

Buluşmalarda operasyonel performansın yanı sıra insan kaynakları uygulamaları da ele alındı. Akyurt, işe alım ve terfi süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik bazlı testlerin kullanıldığını ve temel, liderlik ile fonksiyonel yetkinliklerin pozisyon gereklilikleriyle birlikte değerlendirildiğini belirtti. Bu yaklaşımın ekiplerin yetkinliklerini objektif ölçütlerle güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

dijital dönüşüm ve emniyet kültürü:

Toplantıda dijital dönüşüm çalışmaları da gündeme geldi. Akyurt, "Dijitalleşme yaklaşımımızın merkezinde insan var." sözleriyle teknolojinin saha deneyimini kolaylaştıran ve operasyonların güvenliğini, ölçülebilirliğini ve verimliliğini artıran bir araç olarak kullanıldığını vurguladı. Ayrıca TGS'nin "Adil Kültür" yaklaşımı çerçevesinde yürütülen denetim ve bildirim süreçlerinde; risklerin olay olmadan önce belirlenmesi, sahadan gelen bildirimlerin etkin değerlendirilmesi ve her tespitin operasyonel iyileşmeye dönüştürülmesi hedeflendiği ifade edildi.

buluşmalar diğer meydanlarda sürecek:

Sezon başında Bodrum, Dalaman ve Antalya gibi turizm ağırlıklı meydanlarda yöneticilerin çalışanlara başarı dileklerini ilettiği hatırlatıldı. Antalya'da başlayan teşekkür ve tebrik buluşmaları, yaz döneminde yoğun operasyonların gerçekleştirildiği diğer havalimanlarında da devam edecek. Toplantılarda operasyonel performans, dijital dönüşüm, terfi uygulamaları ile emniyet ve kalite süreçleri gibi başlıkların gündemde olmaya devam edeceği belirtildi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN BULUŞMALARDA OPERASYONEL PERFORMANSTAN DİJİTAL DÖNÜŞÜME, TERFİ VE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINDAN EMNİYET VE KALİTE SÜREÇLERİNE KADAR BİRÇOK BAŞLIK DEĞERLENDİRİLDİ.