Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığı riskine karşı bir oyuncağın toplatılacağını açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı, yürütülen denetimler sonucunda çocukların sağlığını riske atabilecek bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı. Yapılan teknik incelemede ürünün TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu belirlendi.

Denetim ve tespit edilen uygunsuzluklar:

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, oyuncağın güvenlik gereksinimlerini karşılamadığı ve bu nedenle çocuklar açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İnceleme raporuna göre standartlara uyumsuzluk, toplatma kararının temel gerekçesini oluşturdu.

Bilgiye erişim ve vatandaşlara çağrı:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir."

Vatandaşlar, piyasadan toplatılan ürünlere dair ayrıntılı bilgi ve güncellemeleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden takip edebilir.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER KAPSAMINDA ÇOCUKLAR AÇISINDAN RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN BİR OYUNCAK İÇİN PİYASADAN TOPLATMA KARARI UYGULANDIĞI AÇIKLANDI.