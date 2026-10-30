Tır şoförlerinin önündeki Schengen engeli: UND'den Avrupa'ya çözüm çağrısı

UND yönetimi sınır kapılarında:

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik ihracat yüklerini taşıyan TIR şoförlerinin Schengen bölgesinde yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında yetkililerle görüşmeler yaptı ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Aras, sınır kapılarında süregelen beklemeler ve 180 günde 90 gün kalış süresi uygulamasının sürücüler ile ticaret akışını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sorunun kaynağı ve uygulama pratikleri:

Aras, uygulamanın özü hakkında şunları belirtti: "Sürücü turist değildir". Uluslararası yük taşıyan sürücülere turistlerle aynı kalış süresi sınırının uygulanamayacağını söyleyen Aras, Schengen alanının 1995'te yedi ülkeyi kapsarken bugün 29 ülkeye ve 4 milyon kilometrekareyi aşan bir coğrafyaya ulaştığını hatırlattı. Coğrafyanın genişlemesine karşın kalış süresi kuralının 90 gün olarak kalmasının taşıma pratiğiyle örtüşmediğini belirtti.

Geçerli vizesi ve taşıma belgeleri olmasına rağmen, kalış süresi dolmuş gerekçesiyle sürücülerin sınır kapılarından geri çevrildiği, bunun sonucunda Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala gibi sınır kapılarında zaman zaman eylemler ve geçiş aksaklıklarının yaşandığı ifade edildi. Aras ayrıca sınır kapılarındaki kuyruklar, gümrük işlemleri ile yükleme/boşaltma süreçlerinin de 90 günlük süreden düşüldüğünü ve bunun sürücünün fiilen çalıştığı süreyi tükettirdiğini vurguladı.

Ticaretin aksamaları ve ulaşımdaki riskler:

Aras, sınırdan geri çevrilenlerin yalnızca sürücü olmadığını; bunun aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin aksaması anlamına geldiğini belirtti. "Sınırdan geri çevrilen yalnızca sürücü değildir, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticarettir" sözleriyle, yükü bekleyen fabrikaların, teslimat taahhüdü veren ihracatçıların ve tedarik zincirinin hedef pazarlara erişimindeki kesintilerin ekonomik sonuçlarına dikkat çekti.

Aras, ayrıca bazı AB ülkelerinin karayolu transit geçişlerini kısıtlamasının da erişimi zorlaştırdığını belirterek, bu uygulamaların hem taşımacıya hem de nihai alıcıya zarar verdiğini söyledi. Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak, 2025 rakamları üzerinden Türkiye-AB mal ticaretinin önemine dikkat çekti ve bu ticaretin aksamamasının her iki tarafın ekonomik çıkarına olduğunu vurguladı.

UND'nin talepleri ve çözüm çağrısı:

UND Yönetimi, Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelere açık çağrıda bulunarak profesyonel sürücülerin çalışma koşullarını dikkate alan kalıcı düzenlemeler talep etti. Aras, "Profesyonel sürücülere mesleklerine uygun kalış süreleri tanımlansın" diyerek, vize süreçlerinin taşımacılığın gerektirdiği düzenli ve kesintisiz seyahate uygun hâle getirilmesini istedi.

Kısa vadede ise sürücülerin sınır kapılarında geri çevrilmesini ve yüklerin bekletilmesini önleyecek acil kolaylıkların sağlanmasını talep etti. UND, ayrıcalık değil, mesleğin icrası için gerekli öngörülebilir ve uygulanabilir kurallar istemektedir: teslimatların zamanında yapılması, ihracatçının sözünün tutulması ve tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Açıklamaya UND İkinci Başkanı Ergun Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kemal Gül, Fırat Başbilen, Ömer Gülen, Mutluhan Akan ve Yusuf İlboğa, yönetim kurulu üyeleri Ziya Güner, Oğuz Kurt ve Erhan Güneş, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Hanifi Ablak ve Ahmet Yayman, İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ile İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin katıldı. Bulgar basınının takip ettiği toplantıda Bulgar nakliyeci derneklerinin temsilcileri de Aras'a destek vererek değerlendirmelerde bulundu.

UND, bu taleplerin karşılanmaması halinde sınırlarda yaşanan belirsizliklerin devam edeceğini, bunun da hem lojistik aktörleri hem de ticari ortakları için sürdürülemez sonuçlar doğuracağını belirterek AB'den acil ve kalıcı adımlar beklediğini yineledi.

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞERAFETTİN ARAS, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPAN TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNİN SCHENGEN BÖLGESİNDE UYGULANAN 180 GÜNDE 90 GÜN KALIŞ SÜRESİ SINIRI NEDENİYLE YAŞADIĞI SORUNLARA DİKKAT ÇEKEREK AVRUPA BİRLİĞİ'NE (AB) KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISINDA BULUNDU.