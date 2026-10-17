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Tokat semalarında SOLOTÜRK'ün görsel şöleni

SOLOTÜRK, Tokat Havalimanı'nda düzenlenen gösteride Milli Savunma Bakanlığı ve Tokat Valiliği destekleriyle binlerce kişiye etkileyici anlar yaşattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Tokat semalarında SOLOTÜRK'ün görsel şöleni

SOLOTÜRK Tokat’ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Tokat Havalimanı'nda düzenlenen gösteride binlerce izleyiciye görsel bir şölen sundu. Etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi ve seyirciler manevraları cep telefonlarıyla kaydetti.

Vali Köklü'nün değerlendirmesi:

Gösteriyi izleyen Tokat Vali̇si Abdullah Köklü, konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün yetenekli pilotları bizi gururlandırdı. Ben de burada bulunmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum. İlerleyen tarihlerde Türk Yıldızlarımızla da buluşmak istiyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz başladı"

Köklü, ayrıca hava şartları nedeniyle gösterinin kısa tutulduğunu belirterek geleceğe yönelik planlarını paylaştı: "İnşallah önümüzdeki sene baharda, daha iyi havada ve daha güzel bir atmosferde Tokatlı hemşehrilerimizi daha güzel gösterilerle buluşturacağız. Hemşehrilerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Görüntüler ve katılım:

Etkinlik boyunca SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki manevraları yoğun ilgi gördü; binlerce kişi gösteriyi izlemenin yanı sıra anları kaydetti. Organizasyonun ortaklığı ve yerel yönetim desteği, Tokat'ta gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sürdürülebilirliğine yönelik beklentileri artırdı.

SOLOTÜRK Tokat semalarında nefes kesti

SOLOTÜRK Tokat semalarında nefes kesti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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