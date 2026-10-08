Dolar 49,3192 +0,25%
Euro 55,3173 +0,42%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.596,77 +0,08%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,93 -0,34%
--°

Tokat’a yeni sanayi sitesi afet anında güvenli liman olacak

550 dönümlük alanda 595 iş yeriyle yükselen Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi, 2028'de açılacak; 9 büyüklüğe dayanıklı, afet sığınma alanı olacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Tokat’a yeni sanayi sitesi afet anında güvenli liman olacak

Yeni nesil sanayi sitesi hızla yükseliyor

Tokat'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi, kentin güneyinde 550 dönümlük bir alanda şekilleniyor. Projede toplam 595 iş yeri, eğitim, kültür ve sosyal tesis alanları yer alacak. Betonarme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken proje, kentsel dönüşüm ve modern üretim altyapısı hedefine hizmet edecek biçimde planlandı.

inşaatta son durum:

Projede betonarme çalışmalarının %90 seviyesine ulaştığı, çelik konstrüksiyon işlerinin ise yaklaşık %30 oranında tamamlandığı bildirildi. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, inşaatın öngörülen takvimlerin önünde ilerlediğini belirtiyor. Sahadaki planlama 2028 sonu itibarıyla tesisin hizmete açılmasını hedefliyor.

Kapalı alan büyüklüğü olarak projenin 200 bin metrekarenin üzerinde bir hacme sahip olması öngörülüyor. Arslan, projenin il ekonomisine ve üretim altyapısına katkısının yüksek olacağını vurguladı. Mevcut maliyet hesabına göre projenin güncel değeri 10 milyar liranın üzerinde bulunuyor.

yeşil dönüşüm ve sosyal donatılar:

Yeni nesil sanayi sitesi aynı zamanda eskiyen, şehir içinde kalan veya altyapısı yetersiz sanayi dokusunun yenilenmesini amaçlıyor. Projede çevreye uyumlu üretim anlayışı, enerji verimliliği ve modern altyapı standartları esas alınıyor. Tesis bünyesinde yer alacak eğitim ve kültür alanları ile sosyal donatılar, işletmelerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlanıyor.

afetlere hazırlık ve sığınma alanı:

Tokat'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle projenin deprem güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Arslan, sanayi sitesinin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak projelendirildiğini, alanın olası bir afet durumunda halkın sığınabileceği bir merkez işlevi göreceğini belirtti. Yaklaşık 200 bin metrekarelik kapalı alanın altyapı ve sosyal donatılarla birlikte afet zamanlarında kullanılabilecek şekilde düzenleneceği ifade edildi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla hem ilde üretim kapasitesinin artacağını hem de kente modern bir sanayi dokusunun kazandırılacağını söylüyor. İnşaat takvimi ve güvenlik planlaması takip edilirken açılış hedefi olarak 2028 sonu işaret ediliyor.

TOKAT’TA 550 DÖNÜMLÜK ALANDA YAPIMI SÜREN, 595 İŞ YERİNİN BULUNACAĞI YENİ NESİL TOKAT YEŞİL SANAYİ...

TOKAT’TA 550 DÖNÜMLÜK ALANDA YAPIMI SÜREN, 595 İŞ YERİNİN BULUNACAĞI YENİ NESİL TOKAT YEŞİL SANAYİ SİTESİ’NDE BETONARME ÇALIŞMALARININ YÜZDE 90’I TAMAMLANDI. AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ARSLAN MALİYETİ 10 MİLYAR LİRAYI AŞAN PROJENİN MUHTEMEL BİR AFET DURUMUNDA 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzaya meraklılara çağrı: IAC 2026 halk günü gençlerle buluşuyor
images

Yüreğir'de öğrenciler güneşi mercek altına aldı
images

Karaman'da bilim şenliği üçüncü kez TÜBİTAK desteğiyle başladı
images

Mskü'nün manyetik ayrıştırma sistemi TEKNOFEST'te ilk dörtte

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı