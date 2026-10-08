Tokat’a yeni sanayi sitesi afet anında güvenli liman olacak

Yeni nesil sanayi sitesi hızla yükseliyor

Tokat'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Tokat Yeşil Sanayi Sitesi, kentin güneyinde 550 dönümlük bir alanda şekilleniyor. Projede toplam 595 iş yeri, eğitim, kültür ve sosyal tesis alanları yer alacak. Betonarme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken proje, kentsel dönüşüm ve modern üretim altyapısı hedefine hizmet edecek biçimde planlandı.

inşaatta son durum:

Projede betonarme çalışmalarının %90 seviyesine ulaştığı, çelik konstrüksiyon işlerinin ise yaklaşık %30 oranında tamamlandığı bildirildi. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, inşaatın öngörülen takvimlerin önünde ilerlediğini belirtiyor. Sahadaki planlama 2028 sonu itibarıyla tesisin hizmete açılmasını hedefliyor.

Kapalı alan büyüklüğü olarak projenin 200 bin metrekarenin üzerinde bir hacme sahip olması öngörülüyor. Arslan, projenin il ekonomisine ve üretim altyapısına katkısının yüksek olacağını vurguladı. Mevcut maliyet hesabına göre projenin güncel değeri 10 milyar liranın üzerinde bulunuyor.

yeşil dönüşüm ve sosyal donatılar:

Yeni nesil sanayi sitesi aynı zamanda eskiyen, şehir içinde kalan veya altyapısı yetersiz sanayi dokusunun yenilenmesini amaçlıyor. Projede çevreye uyumlu üretim anlayışı, enerji verimliliği ve modern altyapı standartları esas alınıyor. Tesis bünyesinde yer alacak eğitim ve kültür alanları ile sosyal donatılar, işletmelerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlanıyor.

afetlere hazırlık ve sığınma alanı:

Tokat'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle projenin deprem güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Arslan, sanayi sitesinin 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak projelendirildiğini, alanın olası bir afet durumunda halkın sığınabileceği bir merkez işlevi göreceğini belirtti. Yaklaşık 200 bin metrekarelik kapalı alanın altyapı ve sosyal donatılarla birlikte afet zamanlarında kullanılabilecek şekilde düzenleneceği ifade edildi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla hem ilde üretim kapasitesinin artacağını hem de kente modern bir sanayi dokusunun kazandırılacağını söylüyor. İnşaat takvimi ve güvenlik planlaması takip edilirken açılış hedefi olarak 2028 sonu işaret ediliyor.

TOKAT’TA 550 DÖNÜMLÜK ALANDA YAPIMI SÜREN, 595 İŞ YERİNİN BULUNACAĞI YENİ NESİL TOKAT YEŞİL SANAYİ SİTESİ’NDE BETONARME ÇALIŞMALARININ YÜZDE 90’I TAMAMLANDI. AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ARSLAN MALİYETİ 10 MİLYAR LİRAYI AŞAN PROJENİN MUHTEMEL BİR AFET DURUMUNDA 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.