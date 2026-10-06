Tokat'ta istihdama bütüncül yaklaşım: TOKKİM iş arayanlarla işvereni buluşturuyor

TOKKİM ile istihdama yeni bir merkez

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tokat Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TOKKİM), iş arayan vatandaşlarla işverenleri doğrudan buluşturmak ve yerel istihdam süreçlerini desteklemek amacıyla hizmet vermeye başladı. Merkez, belediye tarafından seçim döneminde duyurulan Tokat İstihdam Ofisi Projesi kapsamında kuruldu.

sunulan hizmetler:

TOKKİM bünyesinde sunulan hizmetler arasında iş arama ve işveren kaydı, özgeçmiş hazırlama, iş eşleştirme, kariyer danışmanlığı ve mülakat desteği bulunuyor. Ayrıca merkez, işveren-aday görüşmelerinin düzenlenmesi, işe başlayanların takibi, kariyer eğitimleri, girişimcilik destekleri ve yönlendirme hizmetleri (örneğin İŞKUR yönlendirmeleri) gibi süreçleri de takip edecek.

hedef kitle ve amaçlar:

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TOKKİM'in seçim vaatleri arasında yer alan projelerden biri olduğunu belirterek merkezde kayıtların tutulup işveren talepleriyle eşleştirileceğini söyledi. Yazıcıoğlu, merkezin yalnızca başvuru kabul eden bir nokta olmadığını; istihdam süreçlerinin tüm aşamalarına katkı sunacak bir yapı olarak tasarlandığını vurguladı.

Yazıcıoğlu, gençlerin, kadınların ve iş arayan tüm vatandaşların destekleneceğini ifade ederek, belediyeciliğin önceliğinin halkın işine, aşına ve geleceğine dokunmak olduğunu belirtti. TOKKİM'in amacı; işgücünü doğru iş fırsatlarıyla eşleştirmek ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yerelde bulmalarına yardımcı olmak olarak özetlenebilir.

Merkezin meslek atölyeleri ve yerel aktörlerle kuracağı iş birliklerinin de istihdamı artırmaya yönelik önemli katkı yapması hedefleniyor. TOKKİM, kayıt, eşleştirme ve takip mekanizmalarıyla Tokat'ta somut iş imkânlarının yaratılmasına odaklanacak.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU