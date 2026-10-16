Tokat'ta metruk binanın yeniden çöküşü iş yeri kamerasında

Olayın ayrıntıları:

Olay, Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak’ta meydana geldi. Boş ve kullanılmayan binada, yağışların etkisiyle daha önce kısmi çökme yaşanmış; sokak, dökülen molozlar nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Aynı yapıda yeniden meydana gelen çökmeyle yapıdan kopan parçalar sokağa düştü.

Çökme anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntüleri, düşen molozların sokağa savrulmasını ve olay anında oluşan hareketliliği net olarak gösterdi.

Mahallelinin tanıklığı:

Gürültüyle uyandığını belirten mahalle sakini Ahmet Duran, "Sese uykudan uyandım. Belediye çöp mü alıyor dedim. Sağıma soluma baktım, bina geliyor. Ne yaptığımı şaşırdım ben de" dedi.

Daha önceki kısmi çökme nedeniyle sokağın araç ve yaya trafiğine kapanması, bölgedeki günlük yaşamı etkilemişti. Görüntüler, yapının mevcut hasarını ve çevreye dökülen molozları açıkça ortaya koydu.

TOKAT’TA DAHA ÖNCE BİR BÖLÜMÜ ÇÖKEN METRUK BİNADA YENİDEN ÇÖKME MEYDANA GELDİ. YAPIDAN KOPAN PARÇALARIN SOKAĞA DÜŞTÜĞÜ ANLAR BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.