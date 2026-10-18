Tomas Necid: Muriqi ve Greenwood fenerbahçe savunması için kilit tehlikeler

tomas necid'ten maç öncesi değerlendirme

Kariyerinin bir döneminde Bursaspor forması giymiş olan 37 yaşındaki Çek futbolcu Tomas Necid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Necid, halen Slavia Prag B Takımı'nda oyuncu ve mentör olarak görev yapıyor ve iki takımın da son maçlarında yenilgi aldığını hatırlatarak ilgi çekici bir mücadele beklediğini söyledi.

maçın genel havası ve oynanacak taktik anlayışı:

Necid, karşılaşmanın temkinli başlayabileceğini belirtti: "Her iki takım da son maçlarını kaybetti. Bu nedenle sahaya tedbirli bir oyun anlayışıyla çıkıp galibiyeti hedefleyeceklerini düşünüyorum." Slavia'nın fiziksel ve yoğun bir oyun tercih ettiğini vurgulayan Necid, Fenerbahçe'nin ise sahasında taraftar desteğiyle daha atak bir görüntü sergileyeceğini ifade etti.

fenerbahçe'nin hücum silahları:

Necid'e göre maçta Fenerbahçe cephesinde en fazla dikkat edilmesi gereken isimler hücumda görev yapan Vedat Muriqi ve Mason Greenwood. Necid, bu iki oyuncuyu "hem gol atabilen hem de takım arkadaşları için gol fırsatları yaratabilen" futbolcular olarak tanımladı ve savunmanın üzerindeki baskıya dikkat çekti.

slavia'nın savunma disiplini ve teknik direktörün rolü:

Slavia Prag'ın Avrupa kupalarındaki yükselen performansında teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve ekibinin önemli payı olduğunu söyleyen Necid, "Trpisovsky ve ekibi büyük bir takdiri hak ediyor. Uzun süredir takımın başındalar ve ligde üstünlük kurabilen, Avrupa'da da rekabetçi kalabilen bir kadro oluşturmayı başarıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Necid ayrıca Fenerbahçe'nin, Slavia'nın iyi organize olmuş savunmasını aşmak için özel çözümler geliştirmesi gerektiğini ekledi.

türkiye günleri, lig karşılaştırması ve stadyum atmosferi:

Türkiye'de geçirdiği döneme dair güzel anıları olduğunu söyleyen Necid, Türk futbolunun seviyesinin yüksek ve zorlu olduğunu vurguladı. Bursaspor formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü hâlâ hatırladığını belirten Necid, stadyumlardaki coşkulu taraftar desteğini ve zaman zaman rakip takımlar için rahatsız edici olabilen ıslık atmosferini özellikle hatırlıyor. Ligler arası kıyaslamasında ise Türkiye Ligi ile Çekya Ligi'ni benzer bulduğunu; Türkiye'de oyun tarzının biraz daha teknik ve maçlara gelen taraftar sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

Necid sözlerini, iki takım arasında genellikle bol gollü mücadeleler izlendiğine dikkat çekerek sonlandırdı ve maç tahminini paylaştı: Slavia'nın maçı 2-1 kazanacağına inanıyorum.

TOMAS NECİD BİR DÖNEM BURSASPOR FORMASI GİYMİŞTİ (ARŞİV)