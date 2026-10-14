Toprakla verim planı: Bekilli'de üreticilere uygulamalı numune eğitimi

Bekilli'de üreticilere yönelik uygulamalı toprak eğitimi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, üreticilere yönelik uygulamalı toprak numunesi alma eğitimi düzenlendi. Eğitim, tarımsal üretimde analiz sonuçlarına dayalı karar verme becerisini güçlendirmeyi amaçladı. Bekilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen programda, saha uygulamaları ön plandaydı.

Eğitimde uygulamalı yöntemler:

Eğitim kapsamında katılımcılara, doğru zamanda ve uygun yöntemlerle numune alınmasının aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Toprak profilinden örnekleme teknikleri, numune derinliği, temiz kap kullanımı ve örneklerin laboratuvara gönderilme koşulları üzerinde duruldu. Doğru numune alma uygulamalarının, analiz sonuçlarının güvenilirliğini nasıl artırdığı vurgulandı.

Hedefler ve sürdürülebilir üretim:

Programın hedefi; üreticilerin toprak yapısını daha iyi tanıması, gübre kullanımını analiz sonuçlarına göre planlaması ve böylece gübreleme programının doğru belirlenmesi ile toprak verimliliğinin korunmasıdır. Bekilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BEKİLLİ’DE ÜRETİCİLERE TOPRAK ANALİZİ EĞİTİMİ