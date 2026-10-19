Topraktan geleceğe: Didim tarım şenliği üreticinin emeğini öne çıkardı

Didim tarım şenliği Akyeniköy'de dört gün sürdü

Didim Belediyesi tarafından 15-18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy'de ilk kez düzenlenen "Topraktan Geleceğe: Üreten Didim" tarım şenliği, yoğun katılım ve zengin programıyla sona erdi. Etkinlik, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve Dünya Gıda Günü ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle özellikle kadın üreticilerin emeğini görünür kılmaya odaklandı.

Programın yapısı ve katılımcılar:

Şenlik dört gün boyunca üreticiler, uzmanlar ve halkı bir araya getirdi. Üretici stantları, söyleşiler, konserler, sahne gösterileri ve uygulamalı atölyeler ile katılımcılar tarımın kent yaşamındaki yerini ve Didim’in üretim potansiyelini doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Alan boyunca açılan stantlarda yerel üreticiler ürünlerini tanıttı, ziyaretçilerle birebir iletişim kurdu.

Program kapsamında düzenlenen söyleşilerde yerel tarımın geleceği değerlendirildi, uygulamalı atölyelerde ise geleneksel üretim yöntemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları aktarıldı. Atölye konuları arasında salamura zeytin kurma, çocuklarla turşu yapımı, anne-çocuk zeytin kırma, çelik alma yöntemiyle üretim ve kompost yapımı gibi çok yönlü uygulamalar yer aldı.

Kadın üreticilerin görünürlüğü ve kortej coşkusu:

Şenliğin üçüncü gününde kadın çiftçilerin Şehit Soner Turan İlkokulu’ndan başlayarak şenlik alanına ulaştığı traktör korteji ilgi çekti. Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu ve Didim Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri şenliğin coşkusunu artırdı. Genç kadın girişimci ve çiftçi Dilayda Bilge’nin katıldığı "Toprağa Dokunan Kadınlar" söyleşisinde, kadınların tarımsal üretimdeki emeği ve üstlendikleri roller tartışıldı.

Bu vurguların yanında, şenliğin Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile aynı dönemde düzenlenmesi katılımcılar için ayrı bir anlam taşıdı; program kadın çiftçilere yönelik desteklerin önemine dikkat çekti.

Uzman değerlendirmeleri ve yerel uygulamalar:

"Tarımda Ortak Akıl" çerçevesinde düzenlenen "Yerelde Tarım" oturumunda Doç. Dr. Emre Kara ve Doç. Dr. Hatice Kübra Güven Didim’in tarımsal üretim potansiyelini değerlendirdi. Didim Belediyesi stantlarında sergilenen kompost uygulamaları ve ata tohumu dağıtımı ile sürdürülebilir üretim ve yerel tohumların korunmasının önemi vurgulandı.

Belediyenin üretimi olan kompostlar, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtıldı. Dağıtım esnasında üreticilerle buluşan Başkan Gençay, belediyenin üreticilerin yanında olduğunun altını çizerek tarımsal üretime yönelik desteğin süreceğini belirtti.

Yerel kalkınma ve 3T anlayışı:

Başkan Hatice Gençay açılış konuşmasında yerel üretimin desteklenmesinin, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının ve gençlerin kendi memleketlerinde gelecek kurabilmesinin önemine değindi. "Üreticimizin güçlenmesi, bütün kentimizin refahını büyütecektir." sözleriyle dayanışma ve üretim vurgulandı.

Gençay, yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda üretici pazarları ve Zeytin Pazarı aracılığıyla ürünlerin doğrudan halka ulaştırıldığını; Dalyan Kavşağı’ndaki belediyeye ait tesislerin açık pazara dönüştürüleceğini aktardı. Ayrıca Kocabahçe’de tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve Tarım Park’ta çocukların üretim süreçleriyle tanışması gibi çalışmaların yerel üretimi güçlendirdiğini ifade etti.

Şenlik, üretimin, dayanışmanın ve toprağın bereketinin merkezde olduğu bir buluşma olarak, Didim’in tarımsal potansiyelini geleceğe taşıma hedefini pekiştirdi. Yerel üretimi görünür kılma, geleneksel bilgiyi kuşaklara aktarma ve sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırma amaçlarıyla düzenlenen etkinlik, bölge üreticileri için yeni iş birlikleri ve tanıtım imkânları yarattı.

DİDİM TARIM ŞENLİĞİ DÖRT GÜN BOYUNCA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI